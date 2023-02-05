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快訊／陽金公路土石崩塌　自來淨水廠被「全吞噬」雙向封閉

記者郭世賢／新北報導

受連日大雨不斷侵襲影響，新北市金山區台2甲線（陽金公路）4公里處往金山方向，今（5日）晚上發生大規模土石坍方崩落意外！位在下方自來水公司林莊淨水廠整座全被吞噬，自來水淨水廠3座儲水槽（高10米、寬5米）受波及，消防局晚間9時5分獲報，派遣5車13人趕抵現場，所幸無人受困其中，目前該路段「雙向全線封閉」，金山警分局派員到場實施交通管制。

▲陽金公路台2甲線土石崩落 「自來淨水廠全吞噬」雙向封閉。（圖／記者郭世賢攝）

▲陽金公路台2甲線土石崩落「自來淨水廠全吞噬」。（圖／記者郭世賢攝）

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