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星雲法師生前最自豪一件事　親揭弘法關鍵在「娛樂性」

記者黃翊婷／綜合報導

佛光山開山宗長、國際佛光會創辦人星雲法師5日下午圓寂，享耆壽97歲。回顧星雲法師弘法60多年的生涯，他能用淺顯易懂的話語講述佛法，各種佛學課程、講座也講究娛樂性，他曾自豪表示，「我從不以弘揚佛法為名義而有另外的企圖目的。我以佛法講佛法，我不在那裡宣傳佛光山，或為佛光山造勢，從來沒有過這個念頭。」

星雲法師畢生弘揚人間佛教，法水長流五大洲。（圖／佛光山提供）

▲星雲法師畢生弘揚人間佛教，法水長流五大洲。（圖／佛光山提供，下同。）

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星雲法師50年前決定在台灣創立佛學院，當時曾有信徒說出「這地方連鬼都不來」等話，他則回覆，「人來、佛來就可以」。星雲法師出生於江蘇省江都縣（今揚州市），來台時因為講話鄉音重，加上大多數信徒都講台語，因此找來慈惠法師（星雲的大地子）搭檔翻譯。

《人間福報》曾報導，慈惠法師表示，她擔任台語翻譯多年，每一次都像上考場應試一樣緊張，因為大師事前不會給任何資料，有時候她甚至連講題都不知道，但還是戰戰兢兢接下這個任務，大師演講的取材都很通俗，不玄不奧，看似淺顯卻又蘊涵無限智慧，常常讓她和台下聽眾一起開懷大笑或是感動落淚。

星雲法師長年深耕宜蘭講經，後來上了電視節目《甘露》、《星雲法語》等等，名聲逐漸傳開，信眾也隨之增加；他在1997年創立佛光衛星電視台（2002年更名為人間衛視），成為台灣首位成立佛教電視台的法師，同年還曾前往梵諦岡與天主教教宗若望保祿二世進行世紀宗教對話。

星雲法師所使用過的袈裟及僧鞋等，皆陳列在佛光山宗史館內，供人瞻仰。（圖／佛光山提供）

▲星雲法師使用過的袈裟及僧鞋等，皆陳列在佛光山宗史館內，供人瞻仰。

此外，星雲法師自1988年前往香港弘法之後，決定將佛法推向國際，他曾在馬來西亞吉隆坡佛光山東禪寺舉辦2次大型布教弘法活動，每次集會人數都有8萬人以上，寫下歷史新高紀錄。

星雲法師認為，唱歌就像說話，是人類與生俱來的本能之一，可以寄託感情，也可以抒發情緒，舞蹈則是從宗教氣氛中脫離，變成自我娛樂、抒解壓力、交誼聯絡以及表達感情的活動之一，所以他將歌舞表演融入講座，為信眾開辦的各種佛學課程，上課內容也以娛樂性為主，例如下棋、民謠歌唱、影片欣賞、說故事等等，獲得廣大迴響，「我有宜蘭弘法的經驗，把唱歌、舞蹈融入到講座裡。在講演之前，先有一些表演，在那個時代，這是很新潮的作法。」

星雲法師40歲時，來到高雄大樹開創佛光山，56年來建設莊嚴的人間淨土。圖為大師開山時觀測土地時的照片。（圖／佛光山提供）

▲星雲法師40歲時，來到高雄大樹開創佛光山。圖為大師開山時觀測土地的照片。

星雲法師曾自豪表示，他從未提過佛光山開山的事情，也不想透過舉行講座來招收徒眾或徵求各界人士上佛光山禮拜，「我從不以弘揚佛法為名義而有另外的企圖目的。我以佛法講佛法，我不在那裡宣傳佛光山，或為佛光山造勢，從來沒有過這個念頭。」

星雲法師說，自己一生無論做什麼事情都非常務實，橋歸橋、路歸路，文化的歸文化、教育的歸教育、信仰的歸信仰等等，把因緣果報分得很清楚，不會錯亂因緣，也不曾向大家提過一次佛光山貧窮，他只是致力於弘法、講經、布教以及專心地學習。

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