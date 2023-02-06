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全捐了！星雲法師「遺產金額曝光」：這些都不是我的

星雲大師「遺產金額曝光」！　主要來源不是捐贈

▲星雲法師圓寂。（圖／佛光山提供）

記者施怡妏／綜合報導

佛光山開山宗長、國際佛光會創辦人星雲法師5日下午圓寂，享耆壽97歲，他曾在2013年寫下長達5千字的遺囑，也透露佛光山信託基金的金額，「現在已有十餘億元」，除了少數由信眾發心捐贈，主要來源全由過去的稿費和一筆字所得，而他在2014年在講座時透露，佛光山的寺廟、道場、學校、電台等資產，「我什麼都不要，這些都不是我的」，就連稿費也全捐出了。

星雲法師在85歲時預立遺囑，並定名為《真誠的告白》，目的是想讓佛光山弟子知道他的一些想法。很多人覺得他富有，擁有多少學校、文化、出版、基金會，但他卻覺得自己空無一物，「因為那都是十方大眾的，不是我的」，雖然建設了寺院，但他不想為自己建一房一舍，為自己添一桌一椅，「我上無片瓦，下無寸土，佛教僧伽物品都是十方共有，哪裡有個人的呢？但在我的內心可又覺得世界都是我的。」

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星雲法師表示，「我對社會的文教、公益數數尊重，所以有一個公益信託教育基金，現在已有十餘億元，除了少數由信眾發心捐贈，全由過去的稿費和一筆字所得，今後，山上的長老可以護持，也希望佛教人士或熱心公益者的遺產都可以參與進來」，讓公益基金壯大，更能造福全民，成為國家社會的一股清流。

事實上，星雲法師曾在2014年，至台中佛光山惠中寺主持「佛法真義講座」時透露，屬佛光山的寺廟、道場、學校、電台等資產，「我什麼都不要，這些都不是我的」，就連寫書的稿費也全部捐出，「我也沒有什麼一張紙可以給你們」，留下來的只有佛法真理

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