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快訊／星雲法師辭世「訃聞列3不」　2／13舉行圓寂讚頌典禮

記者黃翊婷／綜合報導

佛光山今日（6日）一早證實，佛光山開山祖師星雲法師圓寂，享耆壽97年，並公布訃聞，將在2月13日（下周一）上午9時於佛光山雲居樓舉行圓寂讚頌典禮，一切從簡，不設治喪委員會，不個別發訃聞，不做繫念佛事，並懇辭香奠、花圈、花籃、花車。

佛光山發布星雲法師訃聞。（圖／翻攝自佛光山網站）

▲佛光山將在2月13日為星雲法師舉行圓寂讚頌典禮。（圖／翻攝自佛光山網站）

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佛光山透過《人間通訊社》表示，今日清晨5時，天未破曉之際，佛光山總本山千名僧信二眾長跪於大雄寶殿內，聆聽宗長心保和尚沉痛宣布，「佛光山開山星雲法師住世緣盡，於2月5日下午5時，於莊嚴念佛聲中，安詳捨報於佛光山傳燈樓開山寮，享耆壽97歲。」

佛光山提到，星雲法師一生弘揚人間佛教、建設佛光淨土，開山56年來，於全球創建300餘所寺院、台美澳菲等地創辦5所大學、佛光會員數百萬人，利益無數人。他一生寫照，誠如他自撰之詩偈：

「心懷度眾慈悲願，
身似法海不繫舟；
問我一生何所求，
平安幸福照五洲。」

▲▼佛光山星雲大師圓寂。（圖／資料照）

▲星雲法師近年來多次因為身體狀況進出醫院、開刀。（圖／資料照）

佛光山表示，面對如此佛教一代大師人天眼滅，般若舟沉，大眾痛失依怙，同聲祈願大師能乘願再來。

佛光山指出，綜觀星雲法師一生，秉持佛陀教法，度眾無數，為教界樹立典範，為世間帶來光明，如今功德圓滿，稽首恭請大師早日乘願再來，繼續弘揚人間佛教，普度有情。

此外，佛光山也公開訃聞，表示將謹遵祖規一切從簡，不設治喪委員會，不個別發訃聞，不做繫念佛事，並懇辭香奠、花圈、花籃、花車，並擇於2月13日（農曆正月23日）上午9時，於佛光山雲居樓舉行圓寂讚頌典禮。

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