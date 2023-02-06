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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

「一輩子都感恩星雲法師」　黃揚明揭兩人故事：那是特殊的緣分

▲▼佛光山星雲大師圓寂。（圖／資料照）

▲佛光山星雲法師圓寂。（圖／資料照）

記者皮心瑀／台北報導

佛光山6日證實，佛光山開山星雲大師圓寂，享耆壽97年。資深媒體人黃揚明表示，自己雖非佛光山信徒，但他一輩子都會對星雲法師感恩，兩人早在自己求學時期就結緣。

黃揚明說，當初佛光山的「百萬人興學」，第一步就是創辦南華大學，還首創前四屆學雜費全免的措施，讓他能在沒有學雜費壓力的環境下求學。

黃揚明指出，大學期間曾因系上辦研討會、學校營隊，到佛光山數度遊覽，也品嚐佛光山的素食之美，和同學笑稱這就是「中國廚藝學院」。畢業那天，從星雲法師手中接過畢業證書，那是特殊的緣分。但當時不知道，也沒想到，當記者生涯遇到關卡時，又是佛光山創辦的人間福報為他開了另一扇門，讓他重開機，在政治線上獲得啟蒙。

黃揚明回憶，在人間福報工作的時候，那時80多歲的星雲法師身體狀況早已大不如前，行動常得仰賴輪椅，眼睛也看不太清楚，但對人說話、互動都如常。只要星雲法師到台北來演講或是有會議活動，總編一定派他去採訪，原因很簡單，法師濃濃的鄉音，他聽得懂9成以上。每次講到辦報，星雲法師都會說起他還是小沙彌時的故事，當時他每每看到地上有一張報紙，就會撿拾起細細閱讀，就此養成閱報習慣。如今報業蕭條，2000年4月1日創刊的人間福報仍持續出刊，不得不佩服星雲的堅持。

黃揚明表示，2009年3月，人生第一次到江蘇無錫出差採訪世界佛教論壇，星雲法師回到故鄉參加這場論壇，在飯店與國際媒體互動時一位對岸的記者跪著向他發問，不像是採訪，倒像是請益，著實令人震驚。黃揚明說，即使自己無宗教信仰，但在與佛結緣的過程中，感受到許多慈悲，雖然星雲法師常說，「有佛法就有辦法。」但他畢生期待返回家鄉推廣佛法之願仍未能實現，只盼他好走，也為文對他興學之舉、再造之恩無限感恩。
 

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