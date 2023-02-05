宋濤首次會面台商「很有親和力」　陸全力推進恢復兩岸32個航點

▲部分在陸台商首次與大陸國台辦主任宋濤接觸，第一印象「很有親和力」。（圖／翻攝 中國台灣網）

記者任以芳／台北-北京報導

大陸國台辦主任宋濤剛上任積極與台灣各界交流，今（5）日元宵節在北京釣魚台賓館與50位台商台青代表舉行座談會。與會台商接受《東森新媒體ETtoday》記者訪問表示，「宋濤給人第一印象很有親和力，座談會氣氛熱絡。」並且強調在認同「九二共識」基礎上，大陸將加大力度推進兩岸交流，持續推進小三通和兩岸32個航點全面復航，整場會議聽下來，近期應該有好消息。

趕在農曆十五元宵節當天，新上任的宋濤首次與台商面對面，大陸海協會會長張志軍也有出席，座談會大約等到5點多才正式舉行，交流溝通一個多小時後，直接晚宴。與會台商接受《東森新媒體ETtoday》記者訪問表示，「座談會氣氛十分融洽，宋濤人第一印象很有親和力。」

▲ 2023台商新春座談會 。（圖／台商提供）

與會台商受訪時表示，往年大陸國台辦與台商新春座談會大多在年前舉行，主要回顧過去一年和展望兩岸新一年發展，但今年宋濤先與台青和台生舉行座談會，有別於過去做法，具有象徵意義，要緊抓兩岸青年交流。

他進一步說，一方面也是宋濤年初新上任，加上大陸全面解禁入境不用隔離，許多台商更改機票提前回台，國台辦方面也考量台商難得返鄉過年，座談會延到今天農曆十五舉行，象徵新年期間最後一天與台商團聚，由於還有許多台商沒有回京，月中之後會再安排交流活動。

與會台商轉述今晚氣氛，「座談會十分融洽，宋濤首次與台商見面很有親和力，晚宴時和大家主動話家常，談吐也蠻幽默，有點像前前國台辦主任張志軍風格。至於前主任劉結一相較來說，稍微拘謹嚴肅。」

談及傍晚座談會內容，與會台商透露宋濤提出四點看法，首先指出大陸改革開放40多年來，台商創造GDP功不可沒，未來參與大陸新經濟發展格局，台商同樣不能缺席，並且感謝台商多年來在大陸建設希望小學、扶貧鄉村、參與農村振興等公益捐助。

與會台商指出，「今天座談會也談到恢復兩岸航點，預估近期應該會有好消息。」宋濤一再強調大陸方面將加強兩岸各界交流，持續推進小三通和兩岸32個航點全面復航，尤其是廣州、杭州等重要城市必須率先復航。

▲ 宋濤日前視察廈門「小三通」情況 。（圖／翻攝 中國台灣網）

不願具名的華中台商受訪時則表示，「兩岸交流因為防疫政策中斷三年，官方幾乎是零互動，如今疫情全部放開，當全世界都在歡迎陸客到來，只有台灣拚命往外推。現在是時候恢復兩岸正常交流，尤其是做半套的小三通以及先恢復兩岸重要航點，執政黨不應該再卡關。」

整體氛圍來看，宋濤首次與台商交流氣氛良好。受訪台商也感受大陸方官方這次刻意減少「統一」言論，著重強化如何促進台商「後疫情時代」經濟發展方向，如何解決兩岸現階段面臨問題（何時恢復大三通）以及未來推進兩岸各界交流活動。

台商們認為，大陸今年對台工作目標明顯釋出善意，明顯朝向「和平、友善」方向前進，疫情三年以來，兩岸民間經濟交流前景終於出現一道溫暖細流。

▼ 宋濤首次與台商座談會，結束後一起參加台商新春聯誼會 。（圖／台商提供）

