台商偷賣3000噸石油給北韓過程全遭拍下　判刑1年定讞

▲台商偷賣石油給北韓，遭判刑定讞。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）



記者吳銘峯／台北報導

美國對北韓持續進行經濟制裁，其中台商黃旺根在2018年間，將近3000噸石油偷賣給北韓船隻，原以為神不知鬼不覺，但駁油過程全遭美國衛星拍下，美國也下令凍結黃男資產。我國依照《資恐防制法》對黃男起訴，最高法院審理後，將他判刑1年定讞。

判決指出，黃男為香港商JUI CHENG SHIPPING CO.,LTD（中文名為瑞誠海運股份有限公司）、瑞榮船舶管理有限公司、瑞邦海運股份有限公司之實際負責人，亦為巴拿馬籍油輪「上元堡輪」（Shang Yuan Bao）的實際船東。而黃男明知北韓自2006年起，就因為發展核子武器遭到聯合國等國家進行制裁，卻不理會制裁，與北韓私下交易。

經過調查發現，黃男2018年5月間報運出口1,350公噸石油，目的地雖填寫香港，但船隻出海後，卻在公海上，駁油1,317.5公噸給北韓油輪「SAE BYOL」。隔幾天又報運出口6,400公噸石油，也是填寫目的地香港，但卻又在東海上駁油1,479公噸給北韓油輪「PAEK MA」。黃男原以為神不知鬼不覺，但過程全遭美國衛星拍下。

美國財政部查證屬實後，於2019年8月間公告對黃男夫婦以及相關船運公司進行制裁，凍結黃男等人的資產；我國收到訊息後，外交部也配合美方的行動，報請檢方偵辦，高雄地檢署也對黃男、以及2名同夥，依照《資恐防制法》等罪嫌，提起公訴。

一審高雄地院審理時，黃男否認犯罪，辯稱是將船隻租用給同夥，不知道他們怎麼運送物資；不過同夥中有人認罪，法院因此將黃男判刑1年2月，另依偽造文書罪判刑4月、得易科罰金。黃男上訴第二審，並改口認罪，高雄高分院二審因此改判他有期徒刑1年。全案再上訴，最高法院6日駁回上訴定讞。