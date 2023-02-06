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夏立言訪陸「10日行程、4成員」曝光！　確定會見國台辦主任宋濤

▲▼中國國民黨副主席夏立言。（圖／記者李毓康攝）

▲國民黨副主席夏立言。（圖／記者李毓康攝）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨副主席夏立言將於本月8日下午率代表團前往大陸參訪，開展「交流對話、關懷民生」之行。國民黨表示，訪團預計於8日出發，並於17日返台。此行除了副主席夏立言，隨行人員包括大陸事務部主任林祖嘉、「黨主席朱立倫妻舅」國家政策基金會董事兼內政法制組召集人高思博，以及國家政策基金會資深顧問趙春山教授等人士。

國民黨表示，關心在陸台灣民眾、反映基層民意，以及和大陸涉台人士交流，是此行的三個重點。因此，訪團也安排了拜會大陸新任國台辦主任宋濤的行程，會在平等尊嚴的基礎上展開交流對話，不僅反映當前台灣最新民意對台海安全的關切、對區域和平穩定的期望，也傳達廣大農漁民和中小企業希望互惠互利、共榮雙贏的心聲，為促進兩岸和平穩定及繁榮發展盡一份心力。

國民黨指出，過去三年來因為疫情阻隔、兩岸關係不睦，加上官方溝通管道中斷，已經讓往返兩岸的台生、台商及民眾承擔許多不必要的成本和壓力。而且過去兩岸經貿交流過程中所累積的一些爭端也大多懸而未決，台灣基層農漁民和中小企業的權益缺乏保障，不斷蒙受損失卻又投訴無門。

國民黨認為，雖然目前兩岸都已經不要求入境隔離，近期雙方關係也出現和緩的跡象，相互釋放出一些善意。但整體而言，兩岸官方仍無法直接溝通協商，諸如小三通和航班航點的恢復，釋迦、石斑魚、柑橘類等農漁水產品的檢疫檢驗、註冊等重大問題遲至今日尚未能妥善解決。而像開放陸生、陸客來台這種對雙方社會都有益的交流合作項目也無法進行。凡此種種，皆不利於雙方社會於疫後時期的復甦和發展，亟待兩岸官方攜手改善關係、民間合作解決問題。

國民黨強調，無論在朝或在野，國民黨始終堅持「捍衛中華民國、守護台灣民主、維護區域和平」的立場，更以確保兩岸和平穩定、推動兩岸交流合作、保障台灣民眾利益、促進基層民生福祉為己任，面對當前兩岸關係的僵局和治理困境，自然不能坐視不管。去年八月夏立言副主席一行赴陸，就已經取得立即而明顯的成效，此次行程主要是延續上次出訪的精神，目的是透過面對面交流對話，反映和溝通當前攸關兩岸民生福祉的迫切議題，為後續兩岸民間解決相關問題營造良好的氛圍，以期打開一個對各方都有利的嶄新局面。

國民黨表示，此行早已於過年前就安排，行程都是由黨部方面主動規劃，主要考量是過年後多數旅陸台灣民眾已經返回大陸，而地點除了北京外，集中在去年行程沒有到訪的南京、上海、武漢、重慶等華中地區省市為主。訪團預計於8日出發，並於17日返台。此行除了副主席夏立言，隨行人員包括大陸事務部主任林祖嘉、「黨主席朱立倫妻舅」國家政策基金會董事兼內政法制組召集人高思博，以及國家政策基金會資深顧問趙春山教授等人士。

國民黨最後也要呼籲兩岸政府，兩岸固然存在分歧之處，但不應該因此損及雙方的經貿關係及民生福祉，而是應該透過積極溝通協商來化解。而近期蔡英文總統也強調「維持台海和平穩定是兩岸共同的責任，也是所有人的共同期待，推動疫後健康有序的交流，也是維護兩岸和平發展的重要基礎」，包括陸委會主委邱太三、交通部長王國材，近日都有對大陸事務表達務實善意的談話，可見兩岸交流已經是不分朝野的共識，訪團在返台後也會將所見所聞如實反映給台灣社會和政府單位，以利後續政策的制定和推動，一切以台灣民生福祉為最大依歸。

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