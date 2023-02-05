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大陸 大陸焦點 特派現場

談2023兩岸局勢　國台辦主任宋濤：認同九二共識可恢復協商談判　　

▲▼ 宋濤、首次會見台商、2023新春座談會 。（圖／翻攝中國台灣網）

▲大陸國台辦主任宋濤 。（圖／翻攝中國台灣網）

記者任以芳／綜合報導

大陸國台辦主任宋濤剛上任積極與台灣各界交流，今（5）日在北京釣魚台國賓館舉行2023台商新春座談會。台灣方面與會人員有全國台企聯、主要台商、台青等50多位代表參與。宋濤在現場提出4點建議，並且強調，「只要台灣當局認同體現一個中國原則的『九二共識』，兩岸協商談判就可以恢復起來。」

陸媒《中國台灣網》報導指出，宋濤今日出席台商談會，首先提及習近平總書記在新年賀詞中強調，海峽兩岸一家親。衷心希望兩岸同胞相向而行、攜手並進，共創中華民族綿長福祉。

宋濤指出，要全面貫徹落實黨的二十大精神和新時代黨解決台灣問題的總體方略，堅持「和平統一、一國兩制」方針，秉持「兩岸一家親」理念，始終尊重、關愛、造福台灣同胞，助力台商台企融入新發展格局、參與高質量發展。

宋濤進一步說，大陸方面將致力促進兩岸各領域交流合作，為兩岸人員往來提供便利，推動早日實現兩岸往來正常化、交流常態化，不斷增進兩岸同胞福祉。願在一個中國原則和「九二共識」基礎上，與台灣各界有識之士就兩岸關係和國家統一開展廣泛深入協商。「只要台灣當局認同體現一個中國原則的「九二共識」，兩岸協商談判就可以恢復起來。」

最後他強調，希望廣大台胞台商堅定紮根發展信心，積極促進兩岸交流合作，堅決反對「台獨」分裂行徑和外部勢力干涉，共同推動兩岸關係和平發展、推進祖國和平統一進程，在中華民族偉大復興新征程上作出新貢獻。

▲▼ 宋濤、首次會見台商、2023新春座談會 。（圖／台商提供）

▲2023台商新春座談會氣氛熱絡。（圖／台商提供）

今日參與座談會的台灣嘉賓有50人左右，全國台企聯會長李政宏表示，新的一年，大陸發展空間巨大、前景光明，廣大台商對在大陸紮根發展充滿信心。台企聯榮譽會長丁鯤華表示，大陸發展潛力大、產業配套完整，台商已有投資基礎，未來仍會以大陸為投資重點。

四川創業台青郭弘揚表示，大陸出台的各項惠台利民政策為廣大台青創造良好條件，在大陸追夢、築夢、圓夢。浙江台商李泓蘭表示，將繼續發揮女性剛柔並濟的特質，再創女性台商風範，為推動中國式現代化作出積極貢獻。

趕在農曆十五元宵節當天，新上任的宋濤首次與台商面對面座談，大約5點多舉行，互相交流一個小時結束後直接晚宴。與會台商接受《東森新媒體ETtoday》記者訪問表示，「座談會氣氛十分融洽，宋濤初次與台商見面很有親和力。」

與會台商轉述現場交流熱烈，宋濤座談會上特地強調台商創造GDP的功勞，未來參與大陸新經濟發展格局，台商不能缺席。大陸方面將加強兩岸各界交流，持續推進小三通和兩岸32個航點全面復航，同時也看台灣方面將如何回應。

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