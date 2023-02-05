紅火蟻入侵林口變電所　新北即時防治保護民生用電

▲位於變電所停車場旁草坪剛形成的蟻丘。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

來自南美洲的外來物種「入侵紅火蟻」，不僅出沒在開闊的草地，於電器相關設備如變電箱、電表等也曾發現其蹤跡。新北市政府紅火蟻專管中心日前接獲，位於林口區的變電所通報，疑似發現紅火蟻，隨後派員前往現勘，發現3個蟻丘，立即施藥防治，後續由廠方定期施藥防治，專管中心再次現勘，紅火蟻已無發現蹤跡，於2月1日解除列管。

紅火蟻專管中心執行祕書洪勝雄指出，入侵紅火蟻為雜食性生物，會捕食蚯蚓、昆蟲、幼鳥等生物、農作物的根、莖、果實，甚至連電器設備中的絕緣體也難逃其口，在絕緣體被破壞後，紅火蟻終將被電死，但電擊過後，其身上散發出的特殊氣味，又會引來更多火蟻，並向電器設備發起更強勁的攻勢，造成電器的短路故障，如須嚴防火蟻入侵重要供電設施。

▲以誘餌誘集入侵紅火蟻。

接獲變電所通報後，紅火蟻專管中心防治人員前往現場勘查，於該地停車場旁草皮，發現3個剛形成的蟻丘，即施撒觸殺型藥劑撲滅火蟻，並向變電所人員宣導正確紅火蟻防治及自我保護觀念，施撒餌劑需要均勻撒佈，雨天及地面潮濕時不宜施撒、發現蟻丘隨即通報不要侵擾，以避免火蟻遷移擴散；後續依照紅火蟻防治督導權責分工，由電力系統主管機關經濟部執行後續宣導監測與防治。

後續新北市政府紅火蟻專管中心前往現勘，以誘餌誘集法確認變電所無紅火蟻，於2月1日解除該地入侵紅火蟻疫情管制。若不慎遭紅火蟻螫傷，請以肥皂水清洗患部，並避免將膿皰弄破，以防細菌感染，且觀察自己的身體狀況，若出現過敏反應請立刻就醫。

▲專管中心人員再次現勘已無發現紅火蟻。

新北市紅火蟻專管中心執行祕書洪勝雄提醒市民朋友，若發現疑似紅火蟻的土丘，請勿碰觸、侵擾，避免遭火蟻螫傷，可撥打國家紅火蟻防治中心防治專線：0800-095-590，亦可至國家紅火蟻防治中心網站進行線上通報，另外新北市民可撥打：1999、02-2960-3456分機3095專線，將有防治人員協助處理。