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社會 社會焦點 保障人權

女護理師自豪「下面很緊」！已婚醫值班時跟她啪啪…妻氣炸求償

▲桃園市林姓人夫與林姓女子婚外情，林姓人夫上傳「明天要跟你瘋狂愛愛」等鹹濕對話給林女，人妻查獲怒向小三求償250萬。（示意圖／取自免費圖庫pexels）攝）

▲桃園一名醫師值班時跟護理師啪啪啪，妻子怒告護理師侵害配偶全。（示意圖／Pakutaso）

記者劉人豪／台中報導

台中邱姓醫師與郭姓護理師發生婚外情，妻子知道後質問邱男，邱坦承在值班時跟郭女打砲；郭女也曾問邱男是否自己「下面很緊」才吸引他，邱男則說「那個很重要但不是最重要好嗎」，台中地方法院認定郭女侵害配偶權，判郭女應賠償妻子30萬元。可上訴。

邱妻指出，她與邱男2015年結婚，事件發生後在2022年8月離婚，兩人有兩個孩子。邱妻指控，2020年5月到2021年9月間，郭女與邱男有超越友誼之男女交往關係，邱男不僅在醫院值班時跟郭女發生2、3次性行為，還把郭女帶回家上床、一起出遊時上床，共至少發生5次性行為，郭女還把自己家裡的鑰匙給邱男，雙方頻繁互至對方家中過夜。

秋妻還說，她在2021年4月即將臨盆時，邱男還跟郭女去墾丁玩，棄她於不顧，她事後質問邱男，「我在生小孩的時候所有護士都知道我在生小孩，然後所有護士也都知道我在找你」、「然後就連他們麻醉科的也在說邱跟郭在同居，全部都在我在生小孩的時候在那邊嘰嘰喳喳」，認為配偶權受到侵害，向郭女求償60萬元。

郭女表示，配偶權並非法律上之權利，邱女並無權利受損，另外邱男曾跟她說已經離婚，才會找邱男互動對話，且沒有跟邱男發生性行為，也沒有一起去墾丁玩，只有同遊高雄，且有其他人一起去。

法院審酌邱妻與邱男的對話內容，邱妻問「你值班可以喝酒，然後喝完酒之後又去跟她打砲？」，邱男則回應「就兩三次阿，我不是已經跟妳講了」；邱妻追問「她在我們家打砲，問你我有沒有裝監視器，這什麼意思？她是希望我有裝，然後把你們打炮的畫面錄起來，是嗎？」，邱男表示「不是啊，她那時候一直不想來是我強迫她來的，我有跟你講過這件事你有問過」。

另外郭女有傳訊息給邱男，「應該有什麼點吧，讓你很吸引的地方，還是我下面很緊」，邱男稱「整個人都是啊」、「那個很重要但不是最重要好嗎」。

法官認定，郭女於邱妻與邱男婚姻關係存續期間，與邱男交往方式已逾一般已婚人士應有之正常社交程度，破壞邱妻與邱男夫妻間共同生活之圓滿安全及幸福而情節重大，已侵害原告之配偶權。台中地方法院考量邱妻為全職家管，郭女年薪所得約85萬元，審酌兩造之身分地位、資力，判決郭女應賠償邱妻30萬元。可上訴。

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