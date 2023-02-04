　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

台中少年拍照被搶手機！違停家長回658字逼刪文：不明白社會對吧

▲▼台中家長幼兒園前並排違停！少年拍照檢舉被壓制奪手機　孩子都在旁邊看。（圖／翻攝Google地圖）

▲台中一名少年拍照下車輛違停的照片，遭幼兒園家長搶奪手機。（圖／翻攝Google地圖）

記者鄒鎮宇／綜合報導

台中一名蘇姓少年不滿車併排違停，拿手機拍攝違規情況，卻被接孩子的家長勒脖攻擊、搶手機，最後提告強制罪。對此，違停的邱姓男子也上網回658字要求孫姓少年刪文，「那天一直跟你強調，什麼是社會，你不明白，對吧，那你要保佑你爸媽夠強大，才可以護你一生，不然你以後就會懂了，什麼是社會」。

【台中幼兒園前違停！少年拍照「被家長壓制奪手機」孩子都在旁邊看】

[廣告]請繼續往下閱讀...

邱姓男子與孫姓少年發生糾紛後，在孫姓少年於臉書社團「爆怨公社」的發文下方留言表示，「你不是已經提告妨礙自由了嗎？為什麼還要在這邊牽連無辜的人，你不擔心學校對你提出毀謗嗎？一切的開端，就是你和我，似乎和學校沒有關係，你是否有親耳聽到主任這樣說？上法院看的是證據，如果沒有，我建議你撤文」。

邱男表示，他聽到員警說每次20通檢舉電話中，有18通是少年打的，「你讓他們疲於奔命的執勤，但他們礙於行政中立，只能努力配合你，他們是人民的保姆、人民的公僕，但不是人民的奴隸，我有沒有跟你說，警力有限，你愛檢舉，沒問題，但你還挑釁車主，嬉皮笑臉對我比耶」，「我對你的容忍，就只到被檢舉」。

邱男氣憤地說，不是每個人都可以跟少年父母一樣容忍，況且當下他就在車子旁，看到少年鬼鬼祟祟的在幼兒園前拍照，才會要求少年出示照片，「你也不肯，沒人知道你到底拍了什麼，你知道學校對於週遭有奇怪的人事物，特別敏感嗎？」

▲▼台中少年拍照被「勒脖搶手機」！違停家長回658字要求撤文 。（圖／翻攝爆怨公社）

▲邱男全文如上 。（圖／翻攝爆怨公社）

邱男說，他一人做事一人當，可以理解少年未滿18歲，不懂他所說的話，但人生還很長，長大後就可以品味生活壓力；他認為，每個人都有人生關卡要經歷，少年就是他的關卡之一，「那天該說的都說了，該道歉的也道歉了，你不接受，那是你的自由，但你在這邊大張旗鼓的毀壞學校名譽，我也必須出來澄清」，「那天一直跟你強調，什麼是社會，你不明白，對吧，那你要保佑你爸媽夠強大，才可以護你一生，不然你以後就會懂了，什麼是社會」。

邱男表示，少年的眼鏡掉了還是他幫忙撿起來，手機要從包包掉出來也是他接住，反駁少年壓制在地的說法不是事實，「但你說有，我也只能尊重你，就讓法院去判吧，我希望你的人生都能如此順風順水，那就謝天謝地了」。最後，邱男在文末PO出孫姓少年對著鏡頭比耶的照片。

對此，孫姓少年也回應，「喔我好可愛（口罩戴太上面了啦」，邱男則回「嗯，對，就是這種態度，希望你可以好好保持一輩子，當你面對苦難的時候也是，那你一定可以有一番成就，保重。」孫姓少年則說，「為了留言來加入社團，辛苦你了」、「澄清什麼？家長習慣性違停嗎？」

▼少年未理會邱男的要求 。（圖／翻攝爆怨公社）

▲▼台中少年拍照被「勒脖搶手機」！違停家長回658字要求撤文 。（圖／翻攝爆怨公社）

ET快訊
快訊／台南工廠「一排廢棄輪胎」全面燃燒　烈焰衝天
台中少年拍照被搶手機！違停家長回658字逼刪文
百萬YTR昔爆紅卻一生全毀　淒涼現況曝光
他檢舉違停家長「壓制搶手機」　幼兒園遭1星負評灌爆
古代殉葬妃子為何「腿開開」？　真實原因超殘酷
警追賓士開3槍打死人遭起訴　基層吐心聲

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

台中少年拍照被搶手機！違停家長回658字逼刪文：不明白社會對吧

求換上情趣睡衣…女友前戲突「冒出1句」　男怒撲倒她大戰300回合

哪種水果最適合做成甜點？眾人齊推1「冬季王者」：標準萬用口味

台灣燈會主燈點燈搶先曝光！科技兔絢麗奪目　估吸引1200萬旅次

不會破！水煮蛋「用3個小技巧」　要幾分熟就幾分熟

元宵節12禁忌曝！命理師警告：「做這事」恐讓整年財運全掉光

苗栗元宵節「火旁龍」之夜　9祥龍輪番上陣接受鞭炮洗禮

人工淚液爆「綠膿桿菌」釀1死！醫揭感染可怕後果　黃金治療期僅3天

砸285億元搶國際客、推通勤月票　最快4月「入境送500元電子票證」

雲林古坑大草嶺櫻花炸開滿山谷　遊客蜂擁歡喜體驗世外桃源

許維恩挺4月孕肚「罩杯暴漲」　王家梁「行房改50天一次」上網查姿勢

宋達民力挺宋逸民！「開戰前教友」　未公開6影片曝：換我早翻臉

《黑暗榮耀》鄭星一合體劉在錫XD　讚宋慧喬演技：太瘋了！

駕駛為停車「亂移三角錐」！　私人土地變停車場地主氣炸

農場鴕鳥不捨客人離去　衝清水橋當路霸狂追車

7年未見！兒送餐獻驚喜　媽認出後激動摀眼痛哭

名車阿里山公路狂飆！　車輪操到變「風火輪」

薔薔「沒穿內褲」火辣現身！　爆氣懶理日本店家：我沒做錯事

營區性愛實戰外洩 女中尉求找兇手｜20230203 ET午間新聞

梁朝偉曝爸媽每天吵架「童年躲被子哭」　「自認是普通人」避免交流拒學日文XD

台中少年拍照被搶手機！違停家長回658字逼刪文：不明白社會對吧

求換上情趣睡衣…女友前戲突「冒出1句」　男怒撲倒她大戰300回合

哪種水果最適合做成甜點？眾人齊推1「冬季王者」：標準萬用口味

台灣燈會主燈點燈搶先曝光！科技兔絢麗奪目　估吸引1200萬旅次

不會破！水煮蛋「用3個小技巧」　要幾分熟就幾分熟

元宵節12禁忌曝！命理師警告：「做這事」恐讓整年財運全掉光

苗栗元宵節「火旁龍」之夜　9祥龍輪番上陣接受鞭炮洗禮

人工淚液爆「綠膿桿菌」釀1死！醫揭感染可怕後果　黃金治療期僅3天

砸285億元搶國際客、推通勤月票　最快4月「入境送500元電子票證」

雲林古坑大草嶺櫻花炸開滿山谷　遊客蜂擁歡喜體驗世外桃源

3歲兒子被店員嚇「有怪獸吃小孩」　張宇當面冷反擊：並不好笑

超毛！Karina凌晨搭宿舍電梯遇「靈異事件」嚇傻曝：Winter還哭了

汐止鄉長厝橋耐震防洪功能　侯友宜：行人安全通行環境

台中少年拍照被搶手機！違停家長回658字逼刪文：不明白社會對吧

新婚女演員自爆差點加入「換妻性愛趴」　演雜交片親下海田野調查

遊憩新亮點！汐止康誥坑公園啟用　侯友宜：連結鄰里情感

佛心屋主稱「鑑價比開價貴」　房仲也說罕見

許傑輝認「真的被排擠」！　曝退出《全民最大黨》背後原因

恭喜！黃暐傑獲邀大聯盟春訓　今年台灣第一人

求換上情趣睡衣…女友前戲突「冒出1句」　男怒撲倒她大戰300回合

柴睡醒見貓妹躺旁邊...起床氣爆發　一腳踹飛！網笑翻：真的傻眼貓咪

生活熱門新聞

90K女友超完美　「唯獨1點」嚇到他不敢婚

刮刮樂「爽中5000元」兌獎卻變一場空

八年級生「10大初老徵兆」中幾個？

他拿到「6連號千元鈔」　4千人讚幸運

自慰較不容易罹癌！男性平均1個月12次

日本壽司郎空蕩蕩！PTT曝日本人個性：踩到底線

洗鴛鴦浴「男友全程1反應」！妹子超困惑

天天報到「屎炸超商廁所」　店員不忍了！警告文卻神展開

人夫翻出9年前薪資單　養3口還租房

奎丁泰國浴實戰！驚喊：她伸進去洗我的X

Toyz宣布賣「橙汁汗87元」：感覺很會薛盤子

雨亂元宵！3地賞花燈防噴雨　 又有冷空氣強襲「降溫時間點曝」

元宵節是「最強補財日」！命理師授1絕招爽賺整年

元宵12禁忌犯了1年存無錢　這項最易中

更多熱門

相關新聞

幼兒園爆發違停衝突　1星負評灌爆

幼兒園爆發違停衝突　1星負評灌爆

台中一名孫姓少年不滿市內一間幼兒園長期有違停亂象，每逢上下尖峰時間，馬路上就會出現家長併排違停，導致行人必須與車輛爭道，他2日傍晚到現場拍照檢舉，不料遭家長壓制搶走手機，幼兒園主任還說他是「慣犯」。事件曝光後，幼兒園遭網友1星負評灌爆，指責園方不該放任家長違停。

少年拍幼兒園前違停！家長出手壓制奪手機

少年拍幼兒園前違停！家長出手壓制奪手機

台灣元宵燈會今晚點燈！韋禮安、鼓鼓輪番開唱

台灣元宵燈會今晚點燈！韋禮安、鼓鼓輪番開唱

夫澎湖車禍亡　人妻查手機驚知「案件真相」

夫澎湖車禍亡　人妻查手機驚知「案件真相」

加碼台中！自行車零件大廠速聯宣布再斥百億元　潭子蓋全新廠房

加碼台中！自行車零件大廠速聯宣布再斥百億元　潭子蓋全新廠房

關鍵字：

台中幼兒園違停

讀者迴響

熱門新聞

今10：42進入立春！3生肖不要外出

營區實戰片外流！　陸軍女中尉IG又開了

找到散佈者了！陸軍性愛片外流「已有明確對象」

90K女友超完美　「唯獨1點」嚇到他不敢婚

全家2車出遊　爸媽回家才驚覺5歲兒不見了

24歲女偶像星谷梨里花全裸陳屍賓館！　脖子多處刀傷

補班日太多引民怨！二月「2周六補班」　人事總處：搜集意見日後研修

鴨王「霆鋒」偷拍女客嘿咻　遭上腳鐐簽本票

夫澎湖車禍亡　人妻查手機驚知「案件真相」

鄰居通水管害樓下爆炸　9歲男童毀容

即／嘉義秀泰影城傳墜樓！24歲女「雙腳變形」

新建案一堆2房「客廳夾中間」！苦主：廚房才有採光

盯男友刪仍外流！他曝女軍官感情動向

每人每晚786住飯店3天2夜免費吃早餐

快停用！這款「人工淚液」釀1死、5失明

更多

最夯影音

更多
許維恩挺4月孕肚「罩杯暴漲」　王家梁「行房改50天一次」上網查姿勢

許維恩挺4月孕肚「罩杯暴漲」　王家梁「行房改50天一次」上網查姿勢
宋達民力挺宋逸民！「開戰前教友」　未公開6影片曝：換我早翻臉

宋達民力挺宋逸民！「開戰前教友」　未公開6影片曝：換我早翻臉

《黑暗榮耀》鄭星一合體劉在錫XD　讚宋慧喬演技：太瘋了！

《黑暗榮耀》鄭星一合體劉在錫XD　讚宋慧喬演技：太瘋了！

駕駛為停車「亂移三角錐」！　私人土地變停車場地主氣炸

駕駛為停車「亂移三角錐」！　私人土地變停車場地主氣炸

農場鴕鳥不捨客人離去　衝清水橋當路霸狂追車

農場鴕鳥不捨客人離去　衝清水橋當路霸狂追車

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【新年到】毛孩的奇幻賀年

【新年到】毛孩的奇幻賀年

寵物王國賀歲優惠1/5-1/31全館滿3000折300，貓狗飼料用品棄舊兔新過好年～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面