台中少年拍照被搶手機！違停家長回658字逼刪文：不明白社會對吧

▲台中一名少年拍照下車輛違停的照片，遭幼兒園家長搶奪手機。（圖／翻攝Google地圖）



記者鄒鎮宇／綜合報導

台中一名蘇姓少年不滿車併排違停，拿手機拍攝違規情況，卻被接孩子的家長勒脖攻擊、搶手機，最後提告強制罪。對此，違停的邱姓男子也上網回658字要求孫姓少年刪文，「那天一直跟你強調，什麼是社會，你不明白，對吧，那你要保佑你爸媽夠強大，才可以護你一生，不然你以後就會懂了，什麼是社會」。

【台中幼兒園前違停！少年拍照「被家長壓制奪手機」孩子都在旁邊看】

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邱姓男子與孫姓少年發生糾紛後，在孫姓少年於臉書社團「爆怨公社」的發文下方留言表示，「你不是已經提告妨礙自由了嗎？為什麼還要在這邊牽連無辜的人，你不擔心學校對你提出毀謗嗎？一切的開端，就是你和我，似乎和學校沒有關係，你是否有親耳聽到主任這樣說？上法院看的是證據，如果沒有，我建議你撤文」。

邱男表示，他聽到員警說每次20通檢舉電話中，有18通是少年打的，「你讓他們疲於奔命的執勤，但他們礙於行政中立，只能努力配合你，他們是人民的保姆、人民的公僕，但不是人民的奴隸，我有沒有跟你說，警力有限，你愛檢舉，沒問題，但你還挑釁車主，嬉皮笑臉對我比耶」，「我對你的容忍，就只到被檢舉」。

邱男氣憤地說，不是每個人都可以跟少年父母一樣容忍，況且當下他就在車子旁，看到少年鬼鬼祟祟的在幼兒園前拍照，才會要求少年出示照片，「你也不肯，沒人知道你到底拍了什麼，你知道學校對於週遭有奇怪的人事物，特別敏感嗎？」

▲邱男全文如上 。（圖／翻攝爆怨公社）



邱男說，他一人做事一人當，可以理解少年未滿18歲，不懂他所說的話，但人生還很長，長大後就可以品味生活壓力；他認為，每個人都有人生關卡要經歷，少年就是他的關卡之一，「那天該說的都說了，該道歉的也道歉了，你不接受，那是你的自由，但你在這邊大張旗鼓的毀壞學校名譽，我也必須出來澄清」，「那天一直跟你強調，什麼是社會，你不明白，對吧，那你要保佑你爸媽夠強大，才可以護你一生，不然你以後就會懂了，什麼是社會」。

邱男表示，少年的眼鏡掉了還是他幫忙撿起來，手機要從包包掉出來也是他接住，反駁少年壓制在地的說法不是事實，「但你說有，我也只能尊重你，就讓法院去判吧，我希望你的人生都能如此順風順水，那就謝天謝地了」。最後，邱男在文末PO出孫姓少年對著鏡頭比耶的照片。

對此，孫姓少年也回應，「喔我好可愛（口罩戴太上面了啦」，邱男則回「嗯，對，就是這種態度，希望你可以好好保持一輩子，當你面對苦難的時候也是，那你一定可以有一番成就，保重。」孫姓少年則說，「為了留言來加入社團，辛苦你了」、「澄清什麼？家長習慣性違停嗎？」

▼少年未理會邱男的要求 。（圖／翻攝爆怨公社）

