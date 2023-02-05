空軍少校偷吃女警！簽切結書又忍不住摩鐵幽會　下場曝光

▲李姓空軍少校偷吃邱姓女警，辯稱牽手只是因為個性都很活潑大方。（示意圖／Ettoday資料照）

記者張靖榕／綜合報導

已婚空軍李姓少校外遇彰化邱姓女警，2021年被妻子張女抓包，雙方簽切結書和解，但李少校之後又被發現和邱女上摩鐵還手牽手，張女憤而提告各求償200萬元。法官最終認定已侵害配偶權，尤其邱女身為人民保母卻仍做出不當行為，判2人違約應賠償張女30萬元。

李少校與張女於2010年結婚，育有2名未成年子女，但2021年被張女發現和邱姓女警外遇。當時張女掙扎一番後選擇原諒，同年7月和李少校與邱女簽署切結書和和解書，雙方保證不再見面；然而才相隔不到9個月，張女又抓包兩人幽會，從旅館退房後還去吃麵，途中更十指交扣。

張女早於2021年7月就已警告邱姓女警不得介入婚姻，而且和兩人也達成協議，如今卻被置之不理，發現兩人一再私會，更做出一起上摩鐵、牽手等侵害配偶權的舉動，導致她身心俱疲而罹患憂鬱症等症狀，生活已受到極大影響。

張女控告2人執意破壞將近12年的婚姻，對李、邱各求償200萬元。

李男抗辯，稱和邱女從高中時期認識至今超過20多年，是「感情濃厚的同鄉摯友」，雙方都是活潑大方的個性，牽手不是太奇怪的事，不能認定超出一般男女關係。他還辯稱2021年被抓包時，是在元配張女的脅迫下簽署和解書，否則就要鬧上媒體，想害他身敗名裂、失去在軍中升遷的機會甚至被淘汰。

李男接著辯稱2022年再度被抓包時，只是和邱女進行好友會面，沒有任何侵害張女配偶權的意思。

台中地院法官審酌，李、邱2人於2022年3月確實是一起上摩鐵後再一起去吃麵，走路還十指緊扣、肩靠肩，已明顯逾越男女分際，而且李男當天還向元配張女謊稱正在值班，實際上卻南下找邱女見面，邱女本身也是人民保母，理應知道自己行為的不對之處。

法官進一步檢閱2021年7月的切結書，李、邱2人確實保證不會面，但後續行為明顯違約，而且簽切結書當下並不存在李男所稱的「遭脅迫」情況，因此最終裁定李、邱2人應給付張女30萬元。