台中幼兒園前違停！少年拍照「被家長壓制奪手機」孩子都在旁邊看

▲台中一名少年拍攝幼兒園前併排違停的情況，卻被接孩子的家長壓制在地、搶奪手機。（圖／翻攝Google地圖）



記者鄒鎮宇／綜合報導

台中一名孫姓少年不滿某幼兒園前有許多車輛慣行併排違停、阻礙交通，拿起手機拍下違規畫面。豈料，一名接送孩子的家長發現後，竟出手搶奪手機，還將孫姓少年壓制在地。事後，孫姓少年在家長的陪同下驗傷提告。

孫姓少年2日晚間在臉書社團「爆怨公社」發文表示，台中市南區南門路某幼兒園的家長在接送小孩時都會慣性違停，他2日經過時拿起手機拍下違規畫面。

沒想到，其中一名家長看到後，立刻上前搶他的手機，還將他壓制在地上，最後手機也被搶走，眼鏡還因拉扯而噴飛到馬路上，「最後是我跑到附近超商請店員報警，警察來了才解決，感謝熱心的店員」

孫姓少年表示，當下幼兒園的主任還稱他是「（檢舉）慣犯」，他被搶奪手機、壓制時，周圍的人都只在旁邊看，讓他非常心寒，「台中行人地獄真的不是叫假的，他們併排停車真的很嚴重，每次經過原本就沒有人行道走，還要再閃違停。」

▼原PO全文如下。（圖／翻攝爆怨公社）



網友看完紛紛留言，「可憐吶，台灣違規天堂」、「炎上幼稚園囉，聲援孫弟弟」、「哇！什麼深仇大恨還把人壓在地上」、「自私的父母，希望小孩別學到」、「支持你檢舉，但記得別太明顯，保護自己」、「每個人都一下下就好，一輛接一輛，在居民眼裡就是幾個小時，支持你做正確的事情，不要和解。下次也可以用簡訊報案，違停報案很合理吧？動手搶手機還大聲！」「當違規成了多數，正常就變得不正常了」。

也有許多網友不認同孫姓少年的檢舉的行為，「樓主做的沒有錯，但也祝福樓主可以順利長大」、「有小孩vs.沒小孩的戰爭」、「可憐抓耙仔」、「讓我想到台南蘇大媽事件」、「你真吃飽太閒！！難怪被打，讚」、「好啦～大家一起為台灣少子化盡一份心力吧」，有人看完感嘆「看留言就知道為什麼會行人地獄了，哈哈哈」。

▼網友分兩派論戰。（圖／翻攝爆怨公社）



警方獲報到場後也聯繫少年母親到場，雙方在超商前進行溝通。打人的邱姓男子立刻對少年母親道歉，同時希望對方可以體諒幼兒園的家長們，但聽到少年說要驗傷時又態度大變，大聲地說「去！」

警方表示，動手攻擊的是36歲邱姓男子，員警到場告知權益後，雙方就離開現場。孫姓少年2日晚間在媽媽的陪同下，已到正義派出所提告強制罪，將依法送辦。