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大陸 大陸焦點 特派現場

陸官媒痛批民進黨「裝睡」　反問：兩岸大三通何時全面恢復？　

▲▼ 小三通復航、廈門五通碼頭 。（圖／台商提供）

▲ 小三通春節專案持續，只限金馬地區民眾搭乘 。（圖／台商提供）

記者任以芳／綜合報導

陸委會今昨宣布，行政院同意「金馬春節交通專案」（小三通春節專案）續行常態化實施，一般旅客還是無法搭乘。大陸官媒《環球時報》今（5）日發表社評指痛批民進黨「抗中保台」政策失靈，九合一選舉失敗後，依然不調整兩岸策略， 尤其小三通和恢復直航的兩岸議題，表現出敷衍「裝睡」態度，沒有為台商和台灣民眾帶來實際幫助。

社評指出，大陸航空主管部門日前通過《海峽兩岸空運協議》聯系渠道致函台灣方面，希望雙方相向而行，推動兩岸航線恢復正常運轉，建議優先考慮恢復台胞較為集中的廣州等16個兩岸直航航點。

社評稱，但民進黨「九合一」選舉慘敗後，即便民調顯示其兩岸政策顯示過半數台灣民眾不滿，仍在類似的兩岸議題上表現出一副敷衍甚至「裝睡」的姿態，應付套話不少但實質舉措奇缺，罔顧廣大台商台胞台屬的切實期盼和需求。

就兩岸策略，社評指出，近期民進黨在兩岸問題上虛多實少的動向，可以窺見其對兩岸關係的真實態度以及未來兩岸政策路線的特點。民進黨不願放棄「台獨」黨綱和「漸進式台獨」路線，內心也不願兩岸交流全面恢復。即使「親美抗中」政策失敗，「九合一」敗選只談經濟大環境不佳、政績宣傳不力等因素，還是無意調整兩岸路線。

社評認為，民進黨深知兩岸經貿、社會文化交流再度熱絡，勢必會對其兩岸路線產生越來越強大的壓力，促逼向「九二共識」方向進一步調整。

▲▼ 華航、國航停靠北京首都機場、長榮停靠台灣桃園機場、 北京大興機場人潮回流 。（圖／記者任以芳攝）

▲ 各國都向大陸觀光客招手 。（圖／台商提供）

兩岸經濟交流，社評進一步說，最新出爐的台灣經濟數據顯示2022年第4季度經濟增速為負0.86%。一直扮演台灣出口火車頭的電子通訊產業挑戰尤為嚴峻，海外訂單大幅削減直接導致台出口出現極為罕見的負增長。最新一波疫情逐步收尾和電子產品3到5年的使用周期，已在全球範圍內造成電子通訊產業收縮。由此觀之，台灣經濟將面臨較長枯榮周期的挑戰。2022年12月台灣製造業採購經理人指數（PMI）下跌0.2%，已經連續6個月呈現緊縮狀態，台灣製造業也在苦熬。

最後，社評強調，大陸方面經濟社會正呈現快速發展，包括國際貨幣基金組織（IMF）等國際組織在內的各方普遍看好今年經濟增長情況。如果大陸遊客能重新入台，為台灣旅遊業注入活水。比如台灣優勢產業能與大陸新能源汽車等產業深度融合，經濟將再次提速。因此，「恢復兩岸直航航點，廣大台胞和台灣民眾都等不起。」

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