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「小三通春節專案」2／7起常態化實施　「班次增加」仍以金馬民眾為主

▲▼今(8日)是小三通專案復航的第2天，有許多旅客往返金門和廈門。（圖／記者林名揚翻攝）

▲陸委會宣布，金馬春節交通專案2月7日起常態化實施。（圖／記者林名揚翻攝）

記者魏有德／台北報導

陸委會今（4）日宣布，行政院同意「金馬春節交通專案」（小三通春節專案）續行常態化實施，以便利金馬鄉親往返兩岸，並鞏固推動「小三通」客運常態化之基礎。據了解，常態化實施後，金廈航線維持每天至多1班，新增金泉航線每週至多2班；馬祖航線則增加為每週至多4班，適用人員仍以金馬民眾及陸配為主。

▲▼小三通第二天　金門檢出8人染疫、陽性率20.5％。（圖／記者林名揚翻攝）

▲金馬民眾透過小三通春節專案往返兩岸。（圖／記者林名揚翻攝）

陸委會指出，專案自1月7日起執行，截至2月3日，雙方船舶合計往返34班（金門28班、馬祖6班），共計載運4299人次，其中，金馬籍國人及其配偶約占99%，其他人道適用對象約占1%，與專案目的相符。

在我入境檢疫方面，陸委會表示，旅客入境唾篩陽性率初期介於14.8%至20.5%，近期降至2.2%。旅客通關順暢，無違害安全事項，動植物檢疫經加強宣導並嚴格把關，無查獲（驗）非洲豬瘟案件，其他違規攜帶物品均已由旅客自行棄置或依法裁罰。

陸委會補充，「金馬地區民眾春節交通專案」馬祖航線原本即包括的北竿白沙至黃岐航線，期盼陸方可配合執行。至於部分民眾建議「小三通」比照空運入出境開放中轉事，在中國大陸疫情仍不透明下，考量金馬醫療量能不足，待後續常態化執行情形，適時滾動檢討。

陸委會重申，政府政策是在疫情可控的前提下，逐步恢復兩岸人民之間健康有序的交流，進而舒緩台海的緊張情勢。有關「小三通」客運的安排，將依疫情等情勢變化綜合評估，持續檢討，穩步恢復常態化交流。

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