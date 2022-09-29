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統領廣場4週年慶回饋超有感！滿2,000送200、聯名卡獨享百萬刷卡禮

▲統領廣場4週年慶回饋超有感，對於精打細算一族來說，血拼吃美食都省很大。（採訪撰稿／記者胡至欣；攝影剪輯／記者謝婷婷）

記者胡至欣／桃園報導

9月份起，全台百貨週年慶陸續展開，位在桃園火車站前的統領廣場也於9/29(四)熱鬧開跑，11點一到大門敞開，大批人潮蜂擁而入，各個摩拳擦掌，瞄準的就是獨家限量商品。

▲統領百貨週年慶 。（圖／記者謝婷婷攝）

▲統領廣場4週年慶9/29熱鬧開跑。（圖／記者謝婷婷攝；以下同）

球鞋控看過來！週年慶首四日，NIKE桃園統領體驗店分別端出AIR JORDAN 1代、AIR MAX 97等4款人氣商品，每日獨家限量搶到賺到。「因為NIKE官網抽籤抽不到，外面又賣得很貴，我一大早專程來這邊排隊，就是要搶到Jordan的限量鞋」為了順利買到心儀鞋款，有民眾早在開店前就來卡位。

▲統領百貨週年慶 。（圖／記者謝婷婷攝）

▲AIR JORDAN 1代、AIR MAX 97等4款人氣商品每日獨家限量。

動漫迷則不能錯過新登場的「楽玩多」，有超大寶可夢玩偶，迪士尼、蠟筆小新等大大小小正版IP授權周邊商品，送禮、收藏都好買。「我今天是來鎖定百變怪，因為之前在7-11沒有搶到，所以在楽玩多看到就買了一堆百變怪商品，他們新開幕又有999折100，加上統領的週年慶回饋禮，天哪！超便宜！」滿載而歸卻不怕荷包大失血，讓粉絲直呼很划算。

▲統領百貨週年慶 。（圖／記者謝婷婷攝）

▲「楽玩多」有寶可夢、迪士尼等正版IP授權周邊商品。

還有網路超人氣飾品Lotin、Convers桃園旗艦店，以及主打性感服飾的Ananas x YUYU x Mumm旗艦店等新櫃，也在週年慶登場，滿足追求時尚潮流的年輕消費者。

▲統領百貨週年慶 。（圖／記者謝婷婷攝）

▲▼桃園獨家品牌Lotin以及全台百貨獨家首店Ananas、Mumm、YUYU複合店等新櫃登場。

▲統領百貨週年慶 。（圖／記者謝婷婷攝）

今年週年慶9/29~10/24活動期間，百貨服飾區單筆滿2,000送200，全館含餐飲單筆滿3,000抽iPhone14，首四日單筆滿10,000加送200或累計滿20,000加送500。別忘了帶上玉山統領聯名卡，好康再加倍！限量10份「百萬加碼禮」：刷滿100萬回饋5萬元；首四日「早鳥刷卡禮」：單日累計滿3,000送100、累計滿12,000送500；「食在有禮享7折｣：指定餐廳消費滿2,000元立享7折起優惠。

▲統領百貨週年慶 。（圖／記者謝婷婷攝）

▲▼統領廣場4週年慶超強回饋一波波，省錢超有感。

▲統領百貨週年慶 。（圖／記者謝婷婷攝）

統領廣場4週年慶下殺折扣，搭配滿千送百超強回饋，對於精打細算一族來說，省錢很有感！一名手捧戰利品的統領會員分享：「今天特別來買一些衣服、鞋子，因為這裡有很多獨家商品，在別的地方買不到，趁現在週年慶有優惠趕快來買一下，逛完再順便吃個東西，滿2,000就有7折，當然要吃好吃滿。」

▲統領廣場週年慶來店禮。（圖／統領廣場提供）

▲▼限量來店禮：橫綱棒試吃包、LAKING束口袋。（圖／統領廣場提供）

▲統領廣場週年慶來店禮。（圖／統領廣場提供）

另外，統領廣場也貼心準備來店禮，扣會員點數100點，即可兌換2包「橫綱棒試吃包」，憑全館不限金額發票，還送LAKING束口袋，搶攻百貨週年慶好康優惠，趁早也得搶最好！

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