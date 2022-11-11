▲2022桃園新創日，桃園獨有新住民職人文創成亮點

▲2022桃園新創日集結100組創業團隊參加。（圖／記者楊淑媛攝）

記者楊淑媛／桃園報導

「2022桃園新創日」11日於虎頭山創新園區舉行，集結多達100組來自桃竹苗地區的青創基地、社會企業中心、大學育成及創業競賽團隊，擴大規模展出。其中，入駐於桃園安東青創基地的由米整合行銷，今年以新住民新文創服務創新模式，獲111年度桃園地方型SBIR 肯定，亦於新創日展現桃園獨有的新住民職人文創，成為亮點。

▲由米整合行銷以新住民新文創服務創新模式，獲111年度桃園地方型SBIR 肯定。（圖／記者楊淑媛攝）



由米整合行銷執行長楊禮琳表示，近年來，桃園人口快速成長，新住民人口逾6萬多人，由米希望藉由新住民豐富且多元文化內涵，進而推動桃園獨有的新住民職人文創，除了可以呼應聯合國SDGs永續發展目標外，也可實現多元文化平權的願景。





市府青年局表示，「2022桃園新創日」今年辦理第三屆，以多元的主題活動鏈結多方資源，促進展攤團隊曝光、媒合與交流機會，共同勾勒多元創業風貌及願景。今年展攤團隊類型豐富，包括來自桃竹苗地區的青創基地、社會企業中心、大學育成、創業競賽等團隊。

▲來自印尼的新住民職人柳佳雯，為民眾體驗幸福海娜手繪圖騰。（圖／記者楊淑媛攝）



此外現場還有創投、企業、加速器等技服單位設攤，讓新創不只是展示產品與技術，也能獲得創業諮詢與增加交流媒合的機會，並邀請知名新創募資媒合平台Startup 101 、亞洲．矽谷計畫執行中心、創投專家同台對話，以主題對談的方式暢談國際投資趨勢、海外市場拓展及擴散智慧城市成功經驗之分享，激發青創業者擴展商業模式的能力。

青年局自105年起陸續成立青創指揮部、安東青創基地、新明青創基地、桃園設計庫及全台唯一的社會企業中心等青創主題基地，已經成功輔導超過500組新創團隊，取得超過2.5億元創業資金及產官學研對接合作 300案次以上的成效，提供數位科技、社會企業及人文設計等不同領域青年創業空間、資源與業師輔導，打造友善創業環境，扶植無數新創之星，桃園豐富的創新創業生態圈也藉由新創日活動一覽無遺。