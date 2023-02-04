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過新年財神到　統一超商新下營門市幸運開出特獎200萬

▲統一超商新下營門市2022年11-12月期幸運開出統一發票特獎200萬元，新營國稅局分局長許世慧，特地前往該門市張貼紅榜慶賀。（圖／記者林悅翻攝）

▲統一超商新下營門市2022年11-12月期幸運開出統一發票特獎200萬元，新營國稅局分局長許世慧，特地前往該門市張貼紅榜慶賀。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

兔年財神到！統一超商新下營門市2022年11-12月期幸運開出統一發票特獎200萬元，新營國稅局分局長許世慧，特地前往該門市張貼紅榜慶賀，為該門市帶來好彩頭。

新營國稅局分局長許世慧，鼓勵民眾消費時多使用載具儲存雲端發票，中獎機會多更多，雲端發票專屬獎100萬元有30組、2000元有1萬6千組、800元有10萬組及500元有215萬組，而且這次該名中獎幸運兒只花了48元買了御飯糰及茶葉蛋等食品，並以OPEN POINT會員載具儲存雲端發票，就受財神爺眷顧幸運中特獎200萬元。

該分局進一步說明，民眾可用手機App Store或Google Play下載財政部「統一發票兌獎APP」，購物消費使用APP載具儲存發票，不怕發票遺失，也不用花時間整理及對獎，該APP獨家提供「我要領獎」功能-可兌領已歸戶手機條碼之雲端發票全部獎項，及紙本電子發票證明聯五、六獎獎項，中獎民眾只要於領獎期限前，在APP完成獎金匯入帳戶設定，中獎獎金馬上入帳，不受天候、地點及營業時間限制，享有24小時免出門的線上兌領獎服務。

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