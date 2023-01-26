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威力彩初五開獎　上看3.3億財運曝！1生肖「可衝一波刮刮樂」

▲▼台灣彩券擴大加碼，由台彩董事黃志宜、台彩總經理謝志宏共同宣布，從中秋到雙十國慶，包含威力彩、大樂透、賓果賓果、今彩539、39樂合彩總計加碼8.4億元。除此之外，也將在9/2推出小精靈、大麻將及烤肉趣三款主題刮刮樂來刺激買氣。（圖／記者湯興漢攝）

▲小孟老師曝光初五12生肖財運。（圖／記者湯興漢攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

今（26）日是正月初五，除了要「送窮」倒垃圾、打掃，最重要的莫過於開工（開市）、迎財神，畢竟正月初五為財神生日，誰都希望財神爺能將金銀財寶帶到家裡。清水孟國際塔羅的小孟老師就曝光今天的財神位和財氣時間，並點出4星座及4生肖財運好，甚至直呼1生肖「刮刮樂再衝刺一波」。

小孟老師在粉專「小孟老師星座塔羅牌之清水孟」曝光初五生肖財運，首先點出「財神位」在東北方，「財氣時間」則在早上7點至中午11點。另外，財運好的4星座包括「牡羊、金牛、雙魚、射手」，財運好的4生肖則有「猴、虎、羊、馬」

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據悉，威力彩連2槓，今日晚間頭獎上看3.3億。此外，第112000011期大樂透頭獎未開出，今晚上看1.8億，民眾可把握過年期間試試手氣，但也要切記投注量力而為。12生肖運勢如下：

●鼠
財運：貴人指點生財有道，多元得財機會增加

●牛
財運：思路清晰經商有道，小本經營有利賺錢

●虎
財運：生活大師眼光獨到，買到物美價廉好物

●兔
財運：走春拜訪親朋好友，獲得貴人指點財運

●龍
財運：精打細算控制支出，低預算買到好品質

●蛇
財運：好友走春前來拜訪，得到心中期待禮物

●馬
財運：投資房產租客續約，戶頭儲蓄不斷增加

●羊
財運：專攻網路發展門路，賺錢不分日夜時差

●猴
財運：運用智慧發展創意，開闢獨門生意賺錢

●雞
財運：與人合資投注彩券，中獎機會明顯增加

●狗
財運：信任他人聽取意見，選購商品中發財金

●豬
財運：想成真財神眷顧，刮刮樂再衝刺一波

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