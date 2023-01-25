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初五迎財神！全台「最靈財神廟」TOP5 拜第一名旺整年

生活中心／綜合報導

初五迎財神，許多人都會衝到財神廟拜好拜滿，尤其是有在做生意的人，《DailyView網路溫度》整理出全台「最靈財神廟」TOP5，今年想要數錢數到手軟的話，就趕快筆記下來！

▲竹山紫南宮。（圖／網友v.lengahn提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲初五迎財神，你想好要去拜哪間財神廟了嗎？（圖／網友v.lengahn提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

TOP 5：松山霞海城隍廟

大多數的人來「松山霞海城隍廟」都是拜月老，許多單身男女會來跟月老祈求紅線，不過這裡其實也是股票族，很常來拜的「財神廟」，每當被套牢時，就會想來拜一下，最重要的是，記得一定要摸「財神爺鬍子」，才能旺上加旺！

TOP 4：板橋慈惠宮

這間板橋在地人都知道，相當的有名，主奉海神媽祖，往年廟方都會準備2萬份的發財金，只要民眾有「躦轎腳」就可以拿到，想要財運加倍的話，參拜後要到一樓正殿的左右側摸一下發財金元寶，讓今年發發發！

TOP 3：北港武德宮

「北港武德宮」是台灣第一座財神廟，來這邊點一盞財神燈，不僅可以補財庫，還能夠消業障，廟方建議，參拜時可以準備甜米糕、軟糖，求到財寶米後，記得拿回家混在米缸，或將零錢放進財寶米袋中。

TOP 2：中和烘爐地

這間不用多說，是許多業務、生意人的愛廟，第一次去的人，記得要帶張名片去，並且要跟土地公「大錢換小錢」，換到的1元錢母要存起來，這樣就能財源滾滾來，也可以把錢母存入銀行中，為來年帶來更好的財運。

TOP 1：竹山紫南宮

第一名就是每年過年擠到爆的「竹山紫南宮」，平常人潮就已經很驚人，到初五更是人山人海，你會看到眾多信徒來求「金雞」，或是帶著「金雞」回娘家，求到發財金的人可以旺一整年。

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