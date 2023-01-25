初四灶神回家「勿在廚房裸體啪啪」7禁忌一次看！1動作招財

▲初四是家戶迎接眾神的日子。（示意圖／視覺中國CFP）

記者施怡妏／綜合報導

俗語說「初一早，初二早，初三睏甲飽，『初四接神』」，除了迎財神外，最重要的還有灶神回到家中，不過有些傳統習俗與禁忌需要遵守，若不小心觸犯禁忌，一整年的財運恐怕離你遠去，命理學家「小孟老師」就列出初四7大禁忌，盡量避免出遠門，也不可以在廚房恩愛。

小孟老師在臉書發文，初四為接神日，除了迎財神最重要的還有迎灶神回來家中，因此初四有七大禁止。

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1. 不宜出遠門

灶王爺這天會來查戶口，所以「不能出遠門」。

2. 不宜在廚房裸體

灶神為廚房之神，因此不可以在廚房「裸體」、換衣服。

3. 不宜在廚房恩愛

情侶與夫妻不宜在「廚房壁冬」，若觸犯容易影響夫妻情侶感情。

4. 不要在廚房爭吵

切勿在廚房罵小孩或爭吵以免灶神星君生氣無法給你們加持。

5. 爐灶不要堆東西

有剩菜剩飯，要整理乾淨，並誠心禱告希望灶神給予一家平安。

6. 不用針線：

婦女初四最好不要用針線補衣物，因為補衣物象徵補破洞，一年都會一直補，而針有煞氣，年節避免使用。

7. 迎財日不可以自私小氣

迎財日不宜自私，宜將拜完的禮品送給人，也適合佈施，如此一來財神會再賜你更多金銀財寶。