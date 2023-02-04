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兔年終結單身最強機會來了　元宵節桃花催落去「這時間拜最有效」

▲▼情侶,兩性,情人,男女朋友,愛情,交往。（圖／pixabay）

▲兔年終結單身超強機會來了！元宵節桃花催落去「這時間拜最有效」。（圖／pixabay）

記者游瓊華／台中報導

明（5）日是元宵節，緊接著就是西洋情人節。命理師直言，元宵節是新的一年招桃花、求好人緣的第一個最佳時機，桃花招的好，西洋情人節就有伴了。在元宵節當天晚上7點到11點間，將供桌設在頂樓或大門口外，將備好的供品對著月亮膜拜，祈求時要將心儀對象的條件向月亮詳細描述，或是在臥室拿指南針，站在臥室的「中央」，找出自己的「桃花位」，也能協助招桃花。

▲粉晶,桃花。（圖／楊登嵙提供）

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▲命理師表示，可用粉晶球拜月亮招桃花。（圖／楊登嵙提供）

社團法人台中市名門命理教育協會創會理事長楊登嵙表示，在元宵節當天晚上7點到11點間，將供桌設在頂樓或大門口外，準備1束花朵、3支香、1對蠟燭、3樣水果，粉晶球或粉晶手鍊，將備好的供品對著月亮膜拜，此時要誠心許願，早日找到另一半，祈求時要將心儀對象的條件向月亮詳細描述，這樣才容易出現心所嚮往的對象。

此外，也可以拿一個簡易的指南針，站在臥室的「中央」，找出自己的「桃花位」。例如農曆生肖豬、兔、羊者，其桃花位在正北方；生肖屬虎、馬、狗者，其桃花位在正東方；生肖屬蛇、雞、牛者，桃花位在正南方；生肖屬猴、鼠、龍者，桃花位在正西方。楊登嵙也提醒，可將供桌上許願過的粉晶球或粉晶手鍊放置或吊掛在自己的「桃花位」，讓氣場更強大。

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