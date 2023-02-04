台南大觀音亭暨祀典興濟宮　元宵辦水仙花展

▲台疆祖廟大觀音亭暨祀典興濟宮，元宵節特別舉辦「天官賜福、喜慶元宵水仙花展」，展出至2月12日，每天上午10時至下午4時，歡迎民眾踴躍參觀。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

農曆正月15日（國曆2月5日）元宵節，亦是民間祭拜的天官大帝聖誕，台疆祖廟大觀音亭暨祀典興濟宮，特別在廟內舉辦「天官賜福、喜慶元宵水仙花展」，展出至2月12日，每天上午10時至下午4時，歡迎民眾踴躍參觀。

水仙花香味濃郁，花色潔白，在清水的環境下即能生長開花，予人一種極為高雅的感覺，尤其在寒冬時節孕育花苞，初春的時候綻放，正逢春節期間開花，象徵新年報喜，被視為迎春吉祥花卉。

台南大觀音亭暨祀典興濟宮，於春節前獲得交陪境台灣府城隍廟贈送一批球莖，於是分送亭宮的信眾和義工們等栽種，因今年過年期間天氣寒冷，水仙花開花期較慢，但越接近農曆正月15日時，水仙花陸續綻放初蕾，陣陣的香氣撲鼻，恰好是喜迎元宵來臨，再加上元宵節是民間天官大帝的聖誕，因此水仙花開有「天官賜福」含意，廟方特別廣邀民眾送回來自己栽種的水仙花參展。

雖然種植的民眾並非專業的「綠手指」，但是大家各憑巧思，在花器上和花莖上增添喜慶吉祥設計，全家自己動手作的樂趣，拉近親人之間的和諧關係，各盆水仙花各具特色，令觀者讚嘆稱許不已。

水仙花展於2月5日元宵節起，在亭宮停車場內的會議室展出，展期至12日截止，當天，大觀音亭亦舉辦正月15日的祈福法會，由大仙寺師父群帶領誦經團師姐唱誦佛經，歡迎各界參加法會並前來賞花，分享水仙迎春的喜氣。