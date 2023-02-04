跟風最紅「煎湯圓」全吐沙！愛妻男邊唸經邊煎雪恥成功　網友笑爆「幫湯圓超渡」

▲「煎湯圓」吸引超多人挑戰，堪稱2023年最火紅的吃法。（圖／取自《在我愛全聯-好物老實説中》，下同）

記者楊智雯／綜合報導

正月十五元宵節，除了提燈籠、逛燈會，大家都會在這一天吃湯圓（元宵），代表團圓美滿的意涵，市場上也有包肉餡、花生、芝麻、紅豆、抹茶等各式內餡湯圓可以選擇，習俗上大家都是直接像煮水餃一樣煮熟，加入甜湯就是甜點，放入炒肉、青菜的湯中就是鹹食，《我愛全聯-好物老實説中》社群中有許多高手把湯圓（元宵）變化超多創意吃法，2023年最火紅的吃法是「煎湯圓」，吸引超多人挑戰這項新料理，要做成漂亮的外型還不容易呢！

▲有網友在社團亮出乾煎湯圓，外酥內軟吃起來意外好吃，掀起網友跟風煎湯圓。

有網友在社團亮出乾煎湯圓，起因是因為弟弟想吃湯圓又想吃炸雞，她想到喜宴的炸湯圓脆脆的很好吃，但是要用很多油去炸被媽媽阻止，換成噴霧油煎湯圓，煎到外層焦黃上色，外酥內軟吃起來意外好吃！分享作法中小火直接將冷凍湯圓每一面噴到油，放入不沾鍋中加入一點點水，蓋上蓋子直到上色，掀起網友群起跟風照做，她還提醒「要心平氣和慢慢煎，忽略旁邊人的大叫聲，不要炸會爆炸」。

▲許多網友都跟著做煎湯圓，試了才知道不容易。

作法看似很簡單，還是讓不少網友崩潰「煎三吐一，實在太想知道為什麼煎湯圓會吐得亂七八糟」，「看很多人PO文，忍不住好奇心手癢，害怕失敗，只先煎了2顆，加水霎霹哩啪拉霹哩啪拉的聲響好嚇人！」但成果很成功，連小孩都搶著吃。

▲愛妻男挑戰多次煎湯圓，邊唸經邊煎太幽默！

網友笑說湯圓一定因為這個社團銷量大增，坐車滑手機看到網友分享，忍不住都跑去買湯圓來試煎，有網友特別煎給愛妻吃「煎湯圓」結果大失敗，全吐沙！老婆看到問「你有先用鹽水泡過，等牠吐完沙」，嘲諷開到最大，激起他再買一盒雪恥，「一邊唸經一邊煮終於成功沒有吐沙，兒子說好吃」，吸引上萬網友爆笑朝聖「要來超渡湯圓了嗎」、「原來煎湯圓有注意事項」、「遵守八字訣，吐沙、噴油、阿彌陀佛」。

