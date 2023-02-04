夫澎湖車禍亡！人妻淚崩處理後事　手機驚見「帶小三遊台全紀錄」

▲人妻查看亡夫的手機，驚知他外遇女保險員長達4年。（示意圖／資料照）



記者黃資真／台中報導

台中一名人妻接獲丈夫在澎湖騎車身亡後哀痛欲絕，但兒子卻在父親手機中，發現他與另名陌生女子多張親密合照，出遊多達42次，妻子得知才發現丈夫外遇保險女業務小美（化名）長達4年，氣得提告求償80萬元。小美主張自己完全不清楚對方已婚，保險資料也都填寫單身，台中地院採信辯詞，判決正宮敗訴。

正宮表示，她在2021年11月28日接獲澎湖警方通知，稱丈夫在澎湖馬公遊玩時，騎車途中事故身亡，她強忍悲傷處理後事，但兒子卻在丈夫的手機中，發現多張他與女子出遊的照片。

正宮得知後，才發現丈夫自2017年至2021年經常與保險業務小美出遊，地點幾乎遍佈台灣各地，包括離島的澎湖金馬，遠至大陸江西都有，至少超過42次以上，期間吃了不少好料，相簿內還有多張親密合影。

正宮還說，丈夫多張保險都是小美處理，出國旅遊也需要買機票，小美必定看過對方的身分證，應清楚知悉男友有家室，小美已嚴重破壞婚姻，提告求償80萬元。

小美反駁，男友在保險受益人部分均填寫法定繼承人，根本無從獲悉其婚姻狀況，且婚姻關係上他也都勾選「未婚」，或是手寫「單身」，是對方刻意隱瞞，她也自費請民間公司對她測謊，結果顯示自己的確沒在交往期間看過對方的身分證；另外，她在澎湖發生車禍後，向男友之繼承人提告請求醫藥費，當時她僅列男友的2名兒子為被告，如果早知有妻子，為何當初沒列進去？

兒子到庭證稱，父親有替自己投保，聯繫過程中小美從沒提到母親，也未提及父親的婚姻狀況，亦未問過父母有無離婚，尤其父親任職於農糧署臺中果菜公司的股長，有時候會住公司，好幾天不回家，家人們皆未察覺到異狀。

法官根據證詞與小美驗謊結果，以及在車禍發生時，小美向警方表示自己是死者的女友等，認定小美不知道男友已是人夫，無故意侵害配偶權，判決正宮敗訴。