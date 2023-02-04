出差喝醉！銀行人妻副總裁遭性侵　同事闖進房洩慾「無套好多次」

▲女子向銀行與4名銀行員工提告。圖為富國銀行提款機。（示意圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

美國富國銀行一名已婚女性資深副總裁與同事們前往加州出差，期間喝醉酒，當晚遭同事闖入房間性侵得逞，對方事後承認發生多次性行為，且當時並未採取任何避孕措施。女子後來向管理層通報此事卻遭到報復，不允許她參與重要會議，客戶也被重新分配，她目前針對銀行及4名銀行員工提告，要求賠償。

紐約郵報報導，這起事件發生於2020年1月下旬，富國銀行6名員工前往加州一間飯店與高階客戶進行多場會議，到了傍晚左右，6人晚餐前在飯店大廳碰面開喝。受害女子稱，在她去洗手間時，不經意把錢包、手機、飲料都放在桌上，她的錢包被同事們翻遍，信用卡、飯店房間鑰匙都被偷走。

在這之後，一行人又到另間酒吧開喝。女子指出，她當時喝醉後與同事一起走回飯店房間，接著又聽到有人敲門，她開門之後，才意識到眼前的人正是另名同事佩格爾（Eric Pagel）。她說，佩格爾進入房間後，解開皮帶，親吻女子嘴唇與臀部，伸手抓住她的胸部，性侵得逞。

▲女方當時因為喝醉酒，對整個過程記憶模糊，事後男方承認有發生多次性行為。（示意圖／CFP）

女方當時因為喝醉酒，所以對整個過程記憶相當模糊，但隨著時間過去，事發片段經過逐漸浮現在她的腦海中。兩天過後，她質問佩格爾當天的事情，佩格爾承認，當時他也喝醉，兩人在沒有採取避孕措施的狀態下，發生多次性行為。

女子事發6天後向婦科醫師諮詢，並接受檢測確認是否被下藥，但醫師提到，在事發過了近一周之後，就算當初有攝入藥物也可能都已排出。她也控訴曾多次被性騷擾，佩格爾還數度要她與丈夫離婚，並與一名有錢客戶的兒子上床。

已知她有向管理層通報此事，但卻遭到報復，包括不允許她參加重要會議，也重新分配她的客戶。針對這起訴訟案，富國銀行發言人表示，公司非常嚴肅看待所有不當行為，正進行審查；消息人士稱，銀行也啟動內部調查，但並不清楚調查結果。