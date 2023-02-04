　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

起飛機翼突被削斷！美飛機「近身擦撞」　巨響猛震嚇爆乘客

▲▼美國3日發生2架飛機機翼相撞的意外。（圖／翻攝自推特）

▲美國3日發生2架飛機機翼相撞意外，所幸未造成人員傷亡，下同。（圖／翻攝自推特）

記者葉睿涵／綜合報導

美國紐澤西州一座機場在當地3日發生2架聯合航空（United Airlines）飛機機翼相撞的意外，所幸並未造成人員傷亡，而美國聯邦航空總署（FAA）也已對此展開調查。

綜合美媒報導，這起事故發生於美東時間3日上午8時45分。事發當時，紐華克自由國際機場（EWR）一架停在C126登機口的波音757客機，在等待飛往奧蘭多時，突然被隔壁C125登機口的波音787飛機撞到，導致波音757客機的左翼在這場碰撞中折斷。

從現場照片可見，波音757的機翼幾乎整個被削斷，而且當時機上載滿了乘客，所幸並未造成任何人員傷亡。

▲▼美國3日發生2架飛機機翼相撞的意外。（圖／翻攝自推特）

機上乘客布魯姆（Rebecca Blum）告訴美國ABC，當2架飛機相撞時，她先是感到了「震動」，於是她立刻看出窗外，下秒就見到自己客機的機翼被撞斷，不過機上並沒有任何人驚慌失措。

聯合航空告訴《商業內幕》，受影響班機的乘客已被安排轉搭另一架機，於上午11時40分再次起飛。FAA則表示，當局目前已對這起意外發生的原因展開調查。

這起事故已是紐約地區機場近一個月以來發生的第3起意外。3周前，紐約市甘迺迪國際機場（JFK）有一架正準備從跑道起飛的客機，差點與另一架橫穿跑道的飛機相撞。5天後，甘迺迪機場又發生一架飛機從登機口後退時，撞到停在旁邊的飛機尾翼。

ET快訊
母親和2兒淒涼死法曝　警哽咽：真的可憐
美火車嚴重出軌！載100輛油車撞加油站　烈焰狂燒傷亡不明
確診台商「大白肺」！　醫嘆管子拔不掉：臥床一輩子
快訊／擊敗前世界第2！　林俊易打進決賽明爭冠
騎車上班遭撞飛！　26歲「3寶媽」慘死
快訊／iRent「賠償方案出來了」！40萬會員快收信
八軍團又爆「5段新影片」流出！　俯拍視角超露骨
袁惟仁摔成植物人臥床多年　她曝最新病況

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

美民主黨眾議員反猶言論惹議　遭逐出外交委員會

10台PS5遭搶損失15萬！員工不爽「經理被解雇」　竟集體辭職抗議

天生強運！加拿大18歲少女「第一次買彩券」　爽中10億台幣頭獎

美驚傳火車嚴重出軌！載100輛油車撞加油站　多節車廂狂燒傷亡不明

起飛機翼突被削斷！美飛機「近身擦撞」　巨響猛震嚇爆乘客

中國間諜氣球侵擾！美國議員呼籲「擊落」　前飛行員嘆：難度破表

間諜氣球暴露「反而有利美國」原因曝！　布林肯延後訪中更有優勢

3月嫩嬰肺炎住院「衰遇庸醫」　火熱鐵棒51次戳腹慘死

中國間諜氣球「下方攜帶設備」長達27公尺　相當於3輛公車連接長度

美網路瘋傳「間諜氣球被擊落」畫面！　五角大廈澄清：沒爆炸

許維恩挺4月孕肚「罩杯暴漲」　王家梁「行房改50天一次」上網查姿勢

宋達民力挺宋逸民！「開戰前教友」　未公開6影片曝：換我早翻臉

《黑暗榮耀》鄭星一合體劉在錫XD　讚宋慧喬演技：太瘋了！

農場鴕鳥不捨客人離去　衝清水橋當路霸狂追車

駕駛為停車「亂移三角錐」！　私人土地變停車場地主氣炸

7年未見！兒送餐獻驚喜　媽認出後激動摀眼痛哭

名車阿里山公路狂飆！　車輪操到變「風火輪」

薔薔「沒穿內褲」火辣現身！　爆氣懶理日本店家：我沒做錯事

營區性愛實戰外洩 女中尉求找兇手｜20230203 ET午間新聞

王思佳介紹7樓電梯獨棟豪宅　「缺點是難找人」：太大了XD

美民主黨眾議員反猶言論惹議　遭逐出外交委員會

10台PS5遭搶損失15萬！員工不爽「經理被解雇」　竟集體辭職抗議

天生強運！加拿大18歲少女「第一次買彩券」　爽中10億台幣頭獎

美驚傳火車嚴重出軌！載100輛油車撞加油站　多節車廂狂燒傷亡不明

起飛機翼突被削斷！美飛機「近身擦撞」　巨響猛震嚇爆乘客

中國間諜氣球侵擾！美國議員呼籲「擊落」　前飛行員嘆：難度破表

間諜氣球暴露「反而有利美國」原因曝！　布林肯延後訪中更有優勢

3月嫩嬰肺炎住院「衰遇庸醫」　火熱鐵棒51次戳腹慘死

中國間諜氣球「下方攜帶設備」長達27公尺　相當於3輛公車連接長度

美網路瘋傳「間諜氣球被擊落」畫面！　五角大廈澄清：沒爆炸

每月可領3772元！近4千人未申請　勞保局寄簡訊通知

好「釋」又一樁　台東鳳梨釋迦外銷汶萊2／5啟航

雨亂元宵！3地賞花燈防噴雨　 又有冷空氣強襲「降溫時間點曝」

82歲秀場天王「賣4房籌錢治病」　突脫口「在跑路」晚年生活曝光

台灣元宵燈會今晚點燈！韋禮安、鼓鼓輪番開唱　盧秀燕邀賞燈走春

已婚老闆%嫩妹員工！髮廊洗頭區成砲房　被「這隻眼睛」看到慘了

福興宮成長營　西螺鎮長擔綱榮譽營長推廣在地產業文化

檢舉博士違停叔引爆街頭PK　碩士正義哥贏了拳腳輸掉官司

基隆Podcast首播！全新風格推政務　市府發言人挑大樑主持

陸1月天災頻傳「超13萬人次受災」　西藏雪崩最嚴重致28死

讓本喵賞你個貓掌5連擊　顧門狗「問號臉」笑翻網友

國際熱門新聞

鄰居通水管害樓下爆炸　9歲男童毀容

快停用！這款「人工淚液」釀1死、5失明

AV女優「鼻斷頭骨折」　生涯恐毀

「迴轉壽司」沒了　壽司郎公布新營運方式

美國防部駁斥中誤入說：就是偵察氣球

正妹讀高中被取笑　長大卻嫁給「霸凌她的人」

20歲女登山客失蹤42年　已成木乃伊

高中生無照開車自撞　女友還全裸坐副駕

即／美國務卿訪華延期　中國剛承認氣球事件

美網瘋傳疑似間諜氣球「被擊落」畫面

A片經典橋段超傷身　女優揭業界黑幕

壽司郎少年現況曝光！父含淚道歉

特斯拉女駕駛睡死！靠「自駕」飆速112kmh

女網紅花6400元警車接機　泰警高層震怒

更多熱門

相關新聞

員工不爽「經理被解雇」　集體辭職抗議

員工不爽「經理被解雇」　集體辭職抗議

美國賓州一家由遊戲零售商GameStop經營的商店近日遭2名劫匪搶走10台PlayStation 5，損失約5000美元（約台幣15萬元），結果該店的經理遭公司解雇，造成員工不滿而集體請辭抗議。據了解，受到GameStop大幅裁員的影響，導致該間商店時常僅有1人值班，才因此讓歹徒有機可乘。

美驚傳火車嚴重出軌！載100輛油車撞加油站

美驚傳火車嚴重出軌！載100輛油車撞加油站

美議員籲「擊落」間諜氣球　飛行員：太難了

美議員籲「擊落」間諜氣球　飛行員：太難了

前官員分析：間諜氣球「反而有利美國」

前官員分析：間諜氣球「反而有利美國」

中國間諜氣球「下方設備」長達27公尺

中國間諜氣球「下方設備」長達27公尺

關鍵字：

美國北美要聞飛機相撞

讀者迴響

熱門新聞

今10：42進入立春！3生肖不要外出

營區實戰片外流！　陸軍女中尉IG又開了

90K女友超完美　「唯獨1點」嚇到他不敢婚

全家2車出遊　爸媽回家才驚覺5歲兒不見了

24歲女偶像星谷梨里花全裸陳屍賓館！　脖子多處刀傷

鴨王「霆鋒」偷拍女客嘿咻　遭上腳鐐簽本票

鄰居通水管害樓下爆炸　9歲男童毀容

盯男友刪仍外流！他曝女軍官感情動向

新建案一堆2房「客廳夾中間」！苦主：廚房才有採光

夫澎湖車禍亡　人妻查手機驚知「案件真相」

快停用！這款「人工淚液」釀1死、5失明

NBA爆大規模衝突！5球員被趕出場

傳奇大咖女星83歲過世！「死訊藏26天才外洩」

每人每晚786住飯店3天2夜免費吃早餐

AV女優「鼻斷頭骨折」　生涯恐毀

更多

最夯影音

更多
許維恩挺4月孕肚「罩杯暴漲」　王家梁「行房改50天一次」上網查姿勢

許維恩挺4月孕肚「罩杯暴漲」　王家梁「行房改50天一次」上網查姿勢
宋達民力挺宋逸民！「開戰前教友」　未公開6影片曝：換我早翻臉

宋達民力挺宋逸民！「開戰前教友」　未公開6影片曝：換我早翻臉

《黑暗榮耀》鄭星一合體劉在錫XD　讚宋慧喬演技：太瘋了！

《黑暗榮耀》鄭星一合體劉在錫XD　讚宋慧喬演技：太瘋了！

農場鴕鳥不捨客人離去　衝清水橋當路霸狂追車

農場鴕鳥不捨客人離去　衝清水橋當路霸狂追車

駕駛為停車「亂移三角錐」！　私人土地變停車場地主氣炸

駕駛為停車「亂移三角錐」！　私人土地變停車場地主氣炸

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【新年到】毛孩的奇幻賀年

【新年到】毛孩的奇幻賀年

寵物王國賀歲優惠1/5-1/31全館滿3000折300，貓狗飼料用品棄舊兔新過好年～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面