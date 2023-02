美驚傳火車嚴重出軌！載100輛油車撞加油站　多節車廂狂燒傷亡不明

▲列車出軌後引發大火,火勢延燒多個車廂。(圖/翻攝自推特)

記者詹雅婷/綜合報導

美國俄亥俄州3日晚間發生列車出軌事故,引發大火,多節車廂陷入火海,橘紅色火光照亮夜空,濃煙狂竄。目前尚不清楚這起事件是否造成人員傷亡,外傳列車當時載運超過100輛油車,出軌之後撞上加油站。

綜合路透、CBS報導,事故地點發生在俄亥俄州城鎮東巴勒斯坦(East Palestine),此處位在俄亥俄州接近賓州邊界附近。依據網路流傳的畫面,多節車廂被大火燃燒,濃煙狂竄。

事發後,緊急救援人員疏散現場方圓約1.6公里的居民,當地警察開車使用擴音器告知當地人疏散。

目前尚不清楚造成列車出軌的原因。不過Citizen Free Press指出,列車當時載運超過100輛油車,出軌後撞上加油站,才會大規模爆炸與火災。

Train derailment has caused a massive fire and explosion in East Palestine, Ohio, which is NW of Pittsburgh



The train was carrying more than 100 oil tanker cars when it derailed and crashed into a gas station.Nearby neighborhoods are under mandatory evacuation. pic.twitter.com/ZVLjiwb8jJ