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間諜氣球暴露「反而有利美國」原因曝！　布林肯延後訪中更有優勢

▲▼中國間諜氣球飛越美國上空，社交媒體上曝光的影片顯示氣球疑似經過了蒙大拿州勞雷爾市（Laurel）。（圖／路透）

▲ 氣球疑似飛越蒙大拿州勞雷爾市。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

中國間諜氣球闖入美國領空，迫使美軍戰機升空、國會議員要求拜登政府給出答案，也導致國務卿布林肯訪中行程延後。不過有美國前官員認為，這起事件使美國對北京影響力加大，而這正是美國眼下所需要的，因此反而是件好事。

美國政治新聞網站《政客》（Politico）報導，布林肯此次訪中本就不指望讓中國在重大問題上做出讓步，例如支持俄羅斯對烏克蘭戰爭、侵犯人權或威脅台灣。而在中國間諜氣球在美國上空被發現後，部分曾參與國際談判的前官員分析，布林肯現在的地位更加有利，不過這種優勢可能隨時間消失。

總統情報顧問委員會（PIAB）前高級主管麥馬漢（Heather McMahon）分析，「這起事件無疑增強美國的力量。間諜活動一旦暴露，就會對目標國家帶來優勢。」

繼拜登去年11月在峇厘島會晤中國國家主席習近平，布林肯原預計5日至6日會見中國高級官員。拜登當時也在拜習會上承諾，在雙邊緊張局勢惡化情況下，仍會和北京保持開放的溝通渠道，但中國間諜氣球使計畫改變。

▲▼拜習會,美國總統拜登,中國國家主席習近平。（圖／路透）

▲ 拜習去年11月舉行會晤。（圖／路透）

北京3日證實氣球來自中國，打臉最初聲稱不知情的說法，但稱是民用飛艇因強風被吹進美國領空。北京承認且罕見使用「遺憾」一詞，可見中方在試圖穩定中美關係之際進入損害控管模式。

華府智庫「美國企業研究所」高級研究員、白宮國家安全會議（NSC）負責反恐事務的副國安顧問前助理庫柏（Zack Cooper）指出，這次間諜活動暴露令中國措手不及，可能讓布林肯未來訪中時取得優勢，能夠敦促北京達成有意義成果。

中美對話基金會創始人卡姆（John Kamm）有數十年與中國官員談判的經驗，認為這起事件對中國施加壓力，可迫使其採取行動表示善意。

也有部分人士認為，布林肯本來可以把握這次機會，親自提出更嚴厲的要求。歐巴馬政府前亞洲事務高級官員羅素（David R. Stilwell）就指出，「若布林肯現在去，習近平和中國人會非常尷尬，且感謝他的到來，希望能蓋過這件事。」

羅素認為，「延後訪問可能使中國隨時間變得更加有防備，更不傾向達成共識」，不過仍對拜登政府的作法表示理解，共和黨議員也讚賞他延期的決定。

▲▼美國國務卿布林肯（Antony Blinken）。（圖／路透）

▲ 布林肯中國行延後。（圖／路透）

布林肯現在可以觀察的是，北京為降低仇恨採取的姿態有多急迫，是否能為迅速重新安排訪中行程帶來外交甜頭。但考慮到中國政治日程緊湊，時間點恐怕對布林肯不利。

智庫「中國戰略組」總裁兼首席執行長強森（Chris Johnson）說明，中國3月初將召開全國兩會，眾議院議長麥卡錫預計復活節前後訪台，因此布林肯中國行可能得等到春末，但屆時美中氣氛無疑將更具挑戰性。

不過不論間諜氣球的短期外交影響及布林肯可能獲得的短期優勢，美中關係前景依然黯淡。華府智庫「威爾遜國際學者中心」基辛格中美研究所所長戴利（Robert Daly）指出，北京希望透過會談使雙邊摩擦暫時停止，以專注於國內問題；美國則希望中國同意設置護欄，讓兩國在摩擦持續之下不會過於緊張，兩者很難取得共識。

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