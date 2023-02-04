第二屆「連心節」福州登場　與台中金龍社區簽約合作夥伴

▲福州第二屆「連心節」活動。（圖／主辦單位提供）

記者蔡儀潔／台北報導

福州第二屆「連心節」活動今（4）日上午舉辦，邀請了入住「台胞公租房」的台灣人和桂溪社區大陸居民共度元宵，並於台中市金龍社區連線互動。

福州岳峰鎮桂溪社區第二屆「連心節」活動以「共話鄰里情 福聚一家親」為主題，由「點亮祝福」、「雲聚傳福」、「添彩聚福」、「安業送福」四個環節組成，福州市民政局局長王振松，區委書記林濤、區政府區長董敬太、區人大主任趙堅、區政協主席張忠健，市台協榮譽會長陳奕廷出席。

活動現場，桂溪社區的孩子們表演了朗誦《少年中國說》、兩岸青年共同帶來大提琴、小提琴合奏表演。區政協張忠健主席、逸墨軒書畫院院長、台胞陳玲伴隨節奏，現場題「福」字，贈予居民代表。

另外，在今日的活動上，桂溪社區與結對的台中市金龍社區兩岸「雲端」相聚，同時舉行了友好結對簽約儀式，成為兩岸長期友好交流合作的夥伴。

岳峰鎮副鎮長方宇薇表示，晉安區正在打造台青文創集市，融合閩台文化，真正實現台胞「安家、安業、安心」。活動現場亦向台胞推介創業就業崗位。

據悉，福州率先試行在榕就業創業台胞住房保障，在晉安區岳峰鎮推動台胞安居工程建設，建設台胞公寓。2021年11月15日至今，共有206戶304名台人入住台胞公寓。