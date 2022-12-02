兩岸青年海峽鄉創生活節創意大比拚　「金頭腦」團隊助力鄉村發展

記者魏有德／綜合報導

第10屆海青節相關活動之一的海峽鄉創生活節於1日至3日舉辦，由兩岸130名青年參加。本屆生活節以「融鄉情·築鄉夢·創美好」為主題，集合兩岸地方創生、鄉建鄉創的成果展示，加上舉辦首屆海峽鄉創大賽，匯聚兩岸人才在地方創生的政策和策略上進行深度交流。

▲福州海青節重點活動之一的首屆海峽鄉創生活節正式舉行。（圖／海峽青年節組委會提供，下同）

首次舉辦的海峽鄉創生活節，最引人注目的便是海峽鄉創大賽，共徵集88個作品，包括台灣54件和大陸34件，賽事分為台灣和福州兩個賽區，共計34個鄉創項目和個人拿下首屆海峽鄉創大賽獎項。台灣賽區在2022年11月份，經過評審嚴選，共有9個鄉創項目和個人脫穎而出。

至於福州賽區則是在今（2）日舉行隆重頒獎儀式。獲獎團隊從鄉村規劃到鄉村景觀營造、故居修繕、環境整治、鄉村文化修復，堪稱鄉村的築夢師，也將兩岸鄉創人的智慧，實踐在鄉村的每一處。

除鄉創大賽外，海峽鄉創生活節還舉辦兩岸地方創生展及地方創生交流分享會，戮力打造兩岸唯一鄉建鄉創平台。

值得注意的是，本屆活動以「地方創生五支箭」為核心，夠過「企業投入故鄉」、「科技導入」、「整合政府與地方創生資源」、「社會參與創生」與「品牌建立」等5大方向，發展地方創生計劃，展覽藉由兩岸地方創生代表案例展示、設計對應的地方創生策略與活動，展現不同地方創生的特色與成果。