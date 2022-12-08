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大陸 大陸焦點 特派現場

第10屆海青節「氣象匯」兩岸同步舉行　氣象主題脫口秀跨海炸場

▲第10屆海青節活動，海峽氣象青年匯——「海峽氣象青年說」。（圖／海青節組委會提供）

▲第10屆海青節活動，海峽氣象青年匯——「海峽氣象青年說」。（圖／海青節組委會提供，下同）

記者魏有德／綜合報導

第10屆海青節活動，海峽氣象青年匯——「海峽氣象青年說」3日在福州舉行。活動在福州及台北設立雙會場，採取「線下+線上」相結合的方式，邀請兩岸年輕人、學者專家，透過視訊連線探討氣象及生態環境相關議題。此外，最受年輕人喜愛的「脫口秀」表演也融入本屆活動，共有150組作品參賽，幽默風趣的表演形式「炸場」笑聲不絕於耳。

▲第10屆海青節活動，海峽氣象青年匯——「海峽氣象青年說」。（圖／海青節組委會提供）

《東南網》報導，為推動氣象旅遊服務智能化，福州市氣象學會與馬祖導遊協會、馬祖野鳥學會首次聯合製作和發佈馬祖觀賞星空、藍眼淚、日出、日落、燕鷗和海釣等6大旅遊氣象指數預報，綜合考慮氣溫、濕度、降雨、能見度等要素計算氣象觀賞條件，為馬祖居民和遊客提供優質準確的氣象服務保障，促進馬祖海島旅遊高質量發展。

福建省氣象局副局長馮玲指出，「福建氣象現代化建設的成果，已逐步惠澤兩岸民生。今年，更加突出區位優勢，進一步優化榕馬區域氣象觀測網，與馬祖相關部門加強信息共享與交流，推動馬祖旅遊、漁業等支柱產業的發展，服務保障福州與馬祖構建一日生活圈，助力兩岸四通三化的進程，助力建設福馬共同家園。」

▲第10屆海青節活動，海峽氣象青年匯——「海峽氣象青年說」。（圖／海青節組委會提供）

本屆活動的重頭戲則是「我為兩岸秀天氣」氣象主題脫口秀大賽的決賽和氣象景觀紀實大賽。共吸引超1500名兩岸青年參加，大會收到3500份氣象景觀作品、150份氣象主題脫口秀作品，參賽作品皆是圍繞兩岸天氣氣候特點、氣象景觀等方面以多種形式呈現。

大匯還特別邀請到台青張珺婷、脫口秀演員虎牙搞笑登場，舌燦蓮花般的脫口秀表演獲得滿堂喝彩。經組委會專業評審初賽、網路投票及總決賽的層層選拔，脫口秀大賽最終決出12名獲獎選手，由安成林的《天氣脫口秀》拔得頭籌。

在氣象景觀紀實大賽中，來自福建湯珺琳的作品《雨柱》、台青蔡其昌的作品《夕陽下》獲得一等獎，其餘23個作品也等級獲得榮譽。在「海峽兩岸青年匯」活動現場，獲獎者還將獲得大陸中國氣象學會的榮譽證書和公益資助金。

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