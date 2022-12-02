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福州海青節10年累計1.2萬台青參與　打造電競、藝術等品牌活動促融

▲福州海青節歷年交流活動。（圖／主辦方提供）

▲台灣高中生前往福州參加海青節相關活動。（圖／主辦方提供）

記者魏有德／綜合報導

2022福州海青節3日舉行開幕式，經過10年發展，成為大陸推動兩岸青年交流的重點活動之一。截至目前，海青節共舉辦265項兩岸青年交流活動，累計吸引近3萬名兩岸青年參與，包含1.4萬名台灣青年，「首來族」達50%以上，涵蓋逾百所台灣院校、社團、台青團體等，形成兩岸最具規模的青年交流活動。

▲福州海青節歷年交流活動。（圖／主辦方提供）

▲福州海青節棒壘球交流活動。（圖／主辦方提供）

福建省為大陸對台第一線，省會福州市在2013年首次舉辦海青節，尋求海峽兩岸融合發展新路，也是加快建設海峽兩岸融合發展示範區的成果之一。近年受疫情影響，海青節仍以線上結合線下模式舉辦，推出「雲上峰會」、「雲直播」等活動項目，使活動不會「因疫中斷」。

「兩岸大學生領袖營」讓「青年活動青年辦」的想法付諸實現，成為海青節的重要特色活動之一。透過台灣大專院校學生會負責人參與，和大陸高校學生團體成員組成兩岸青年混合小組，進行深度交流，一手包辦討論、設計和組織活動，形成年輕人思想和創意上的碰撞。

▲福州海青節歷年交流活動。（圖／主辦方提供）

▲福州海青節著重兩岸青年在文藝和運動等各方面交流。（圖／主辦方提供）

海青節舉辦10年以來，幾乎每屆都有「首設」的系列活動，為活動注入新的動能和活力。第五屆海青節首次引入電競交流活動；第八屆海青節主打「雲媒介」，打造「雲上峰會」、「雲直播」等活動。

此外，活動內容也隨著時勢潮流翻新，涵蓋就業創業、實習實踐、文化藝術、數位科技、社工公益、氣象環保、教育體育、人才交流、鄉建鄉創、少數民族等各種領域，催生海峽青年節峰會、兩岸大學生領袖營、兩岸大學生實體建構大賽等具特色和影響力的十大品牌活動項目。

▲福州保利香檳國際三期小區為台灣民眾赴當地就業首批配租房。（圖／CFP）

▲福州保利香檳國際三期小區為台灣民眾赴當地就業首批配租房。（圖／CFP，下同）

透過海青節舉辦，福州官方也先後釋出多項「惠台政策」，藉此吸引有興趣赴福州就學就業的青年。包括住房保障和補貼、創業資金補助、逐步降低申請門檻等，專門面向台灣青年的政策5項、涉及台灣青年的綜合性惠台政策3項（29條措施），涵蓋台灣青年人才引進、就業創業、青創基地建設、文化交流等方面，形成保障台青從登陸、發展再到融入的政策架構。

數據顯示，截至目前，福州已兌現各類台灣青年獎勵補貼資金累計7050萬元（人民幣，下同），超7000個專門面向台灣青年工作職缺，135戶194名台灣民眾入住保利香檳台胞社區，台灣規劃設計師、文化創意團隊參與福州市30多個美麗鄉村、特色小鎮建設等。

▲福州保利香檳國際三期小區為台灣民眾赴當地就業首批配租房。（圖／CFP）

值得注意的是，2021年舉辦的第九屆海青節在福州、上海、台北、台中等兩岸20多座城市舉辦，2000餘名台灣青年實際參與活動，成為該年兩岸規模最大、領域最廣、參與台青最多的兩岸青年交流活動。
 

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