　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

2023兩岸民俗文化節福州開幕　20餘名馬祖民眾乘「小三通」參加

▲▼ 2023海峽兩岸民俗文化節。（圖／主辦單位提供）

▲2023海峽兩岸民俗文化節。（圖／主辦單位提供）

記者蔡儀潔／台北報導

2023年海峽兩岸民俗文化節2日在福州梁厝特色歷史文化街區開幕。現場有20餘名馬祖民眾透過「小三通」航線來參加，此次是大陸鬆綁疫情封控後，首次有台灣民眾組團赴福州交流。

▲▼ 2023海峽兩岸民俗文化節。（圖／主辦單位提供）

▲活動現場。（圖／主辦單位提供）

據悉，2023年海峽兩岸民俗文化節為期2天，主會場在福州，分會場在馬祖。啟動儀式上，連江縣縣長王忠銘通過連線為活動致祝詞。

本次活動共共設置7個功能模塊、23處功能點，囊括啟動儀式、舞台展演、手作集市、美食專區、街頭文化表演、三福主題展館、數字互動體驗、非遺直播購物、主題攝影展、燈謎有獎互動等版塊和內容，

其中，主會場設置了台灣民俗風情館，館內展出「兩岸同福之福馬二十四節氣展」，邀請台灣手工藝人展示絕活並與群眾互動交流，還有台灣手作產品展銷和線上直播帶貨，以及台灣青年歌手定時放送的主題音樂節目展演等。

此外，今年民俗節新增了數字民俗館版塊，通過「數字+電競」的形式，為傳統民俗注入數字新功能，亦開設了非遺線上購物版塊，從1月下旬啟動持續至活動兩天，通過電商平台和直播間帶貨兩種方式推介非遺好物。

▼ 活動人潮眾多。（圖／主辦單位提供）

▲▼ 2023海峽兩岸民俗文化節。（圖／主辦單位提供）

ET快訊
全家戶頭剩500...母跟2兒陳屍家中一個月　鄰送加菜金驚揭
勒索安于晴泰警慘了！　「觸刑法2重罪」最高可判死刑
輸送帶「迴轉壽司」沒了！　日本壽司郎宣布3項新營運方式
花3元中百萬！　11、12月雲端發票專屬獎中獎清冊曝
未來一周降雨3階段變化！　一圖看降雨熱區
享年31歲！陸「飛鏢女神」離世　曾奪世界冠軍

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

2023兩岸民俗文化節福州開幕　20餘名馬祖民眾乘「小三通」參加

老媽用「白毫銀針」煮茶葉蛋！他當場心碎：價值3萬5...不敢講實情

陸今年目標實現兩岸正常往來　宋濤：以疫阻擋交流不得人心

享年31歲！大陸「飛鏢女神」周莫默離世　死訊拖9天才公布

布林肯劍指中國對「穆斯林種族滅絕」　陸外交部：罔顧基本事實

價值7位數「寵物金魚」全部死翹翹！他淚買7冰櫃裝魚屍：不捨得丟

離譜！填平荷花池求上位發財　廣西地方官迷信風水下場慘　

20歲女晚上捧鮮花去墓地！司機驚覺不妙報警...網讚爆：萬幸

跟進香港！澳門計畫送出12萬張機票　加碼提供「過夜補助」

槍手闖診間！名醫遭「行刑槍決」左眼貫穿　知情人：護理師藏廁所

蔡阿嘎放閃：每天都要親親！　「把自己送她」二伯超嫌棄XD

薔薔「沒穿內褲」火辣現身！　爆氣懶理日本店家：我沒做錯事

朱孝天吐心聲：委屈老婆和我在一起　曝拒生孩子原因「遺憾沒能做父親」

國外女用「嘉明」製作飾品 訂單意外爆量年收竟破億

鹿希派改編《真心換絕情》吳宗憲衝上台　父子合唱..他吐心聲：想要跟你道個歉

穿深色衣過馬路...遭自小客撞飛「死定了撞到人」　婦爆頭慘死

避免觸發惡魔微笑濾鏡　邊吃邊嘟嘴表情超緊繃

BY2時隔3年回家…媽媽哭了！ 「母女3人機場相擁」超感動QQ

名車阿里山公路狂飆！　車輪操到變「風火輪」

沙灘奇遇小海豹爬上岸　她心臟爆擊：哈囉寶貝

2023兩岸民俗文化節福州開幕　20餘名馬祖民眾乘「小三通」參加

老媽用「白毫銀針」煮茶葉蛋！他當場心碎：價值3萬5...不敢講實情

陸今年目標實現兩岸正常往來　宋濤：以疫阻擋交流不得人心

享年31歲！大陸「飛鏢女神」周莫默離世　死訊拖9天才公布

布林肯劍指中國對「穆斯林種族滅絕」　陸外交部：罔顧基本事實

價值7位數「寵物金魚」全部死翹翹！他淚買7冰櫃裝魚屍：不捨得丟

離譜！填平荷花池求上位發財　廣西地方官迷信風水下場慘　

20歲女晚上捧鮮花去墓地！司機驚覺不妙報警...網讚爆：萬幸

跟進香港！澳門計畫送出12萬張機票　加碼提供「過夜補助」

槍手闖診間！名醫遭「行刑槍決」左眼貫穿　知情人：護理師藏廁所

「唐澤貴洋」恐嚇桃捷嗆丟汽油彈　警方查出IP來自荷蘭

法國「殿堂級」影后來了！3月登台門票被搶光　「只剩輪椅席」

快訊／高雄三民區4層樓透天厝冒火煙　消防人員佈線搶救

全家戶頭剩500...母跟2兒陳屍家中一個月　鄰送加菜金驚揭悲劇

結紮後不要馬上愛愛！醫揭「仍可能懷孕」：需先清槍「這次數」

唐西奇右腳踝受傷退場　主帥奇德：明日更新狀況

凍乾雙饗宴買1送1！2／8中午12點鎖定東森購物　滿額抽60包衛生紙

限量開賣！超商獨家「迷你模型紀念車」太Q　後車廂門真的能開

竊賊潛入情趣用品公司　偷走「24K金按摩棒」一支要價台幣55萬

飯後胃堵堵？營養師推「2種橘黃色水果」助消化　不吃藥也OK

想要大UU！實測AI繪畫　用膝蓋、衛生紙狂失敗

大陸熱門新聞

享年31歲！大陸「飛鏢女神」周莫默離世

教授變禽獸！正妹博士生被當性奴3年仍沒學位

正妹爽買21萬坪日本小島！超狂開箱內行一看搖頭：成本上天

舞龍隊耍無賴衝店家女試衣間討紅包 店主怒：女孩們都沒穿衣服

官方定調「15歲高中生之死」為自殺　錄音筆2段留言成鐵證

尪外遇喊離還提「1要求」　她冷回：你趕緊走吧

被遊客嚇到！動物園驚見小老虎浮屍

登記離婚路上「車拋錨6次」 網友妙回：丈夫低頭了，給個台階下吧

陸最猛縣級市是它！一縣可抵一省

女員工請假照顧病危父遭開除！大潤發1理由獲網逆風聲援

11歲少女擺攤　賣玩具13天賺4.4萬

一排古董被亂丟大門口！博物館：裡面放不下了

香港3/1要送出「50萬張免費機票」

陸專家稱：年輕人低薪可能是能力不足

更多熱門

相關新聞

13歲妹長出丁丁成陰陽人　醫驚：和成年男性一樣

13歲妹長出丁丁成陰陽人　醫驚：和成年男性一樣

福建一名黃姓父親（化名）13年前與妻子產下一胎，發現孩子性別難辨。幾年後第二個孩子出生，遇到相同情況。一家之後到多家醫院就診，均未解決問題。近日，福建醫科大學附屬第一醫院最終診斷認為，兩孩子確診為先天性腎上腺增生症（Congenital adrenal hyperplasia, CAH）。

台北101瑞兔招福紀念酒限量開賣

台北101瑞兔招福紀念酒限量開賣

北京禁澳洲龍蝦　金馬被當跳板走私銷中

北京禁澳洲龍蝦　金馬被當跳板走私銷中

馬祖小三通恢復首航　來回共38名乘客

馬祖小三通恢復首航　來回共38名乘客

1.5小時航程等3年！馬祖小三通8日復航

1.5小時航程等3年！馬祖小三通8日復航

關鍵字：

2023年海峽兩岸民俗文化節福州馬祖

讀者迴響

熱門新聞

陸軍女中尉IG遭人肉搜　一夜漲粉破萬人

陸軍情侶自拍片遭外流　女主角報警了

獨／陸軍營區「性愛實戰」　上尉與女中尉「站姿交纏」

陸軍女中尉IG持續漲粉　不到4hrs暴增1.5萬人

陸軍八軍團情侶私密片瘋傳　當事人已備案：正式採取法律行動

每人每晚786住飯店3天2夜免費吃早餐

洗鴛鴦浴「男友全程1反應」！妹子超困惑

才爆曖昧柯震東…峮峮突PO「神秘牽手照放閃」！

嚴爵退歌壇5年確定不唱了　嬌妻親揭他近況

獨／新北一家4口3人成乾屍　失智父伴屍過年餓壞了

動物園猩猩交疊激戰　狂抖60秒完事

李榮浩不藏了「終於宣布喜訊」：好想哭

即／陸軍性愛實戰爆違紀　八軍團說話了

NBA兩球星打起來爆大規模衝突

胖魚整天翻肚以為掛了　真相傻眼

更多

最夯影音

更多
蔡阿嘎放閃：每天都要親親！　「把自己送她」二伯超嫌棄XD

蔡阿嘎放閃：每天都要親親！　「把自己送她」二伯超嫌棄XD
薔薔「沒穿內褲」火辣現身！　爆氣懶理日本店家：我沒做錯事

薔薔「沒穿內褲」火辣現身！　爆氣懶理日本店家：我沒做錯事

朱孝天吐心聲：委屈老婆和我在一起　曝拒生孩子原因「遺憾沒能做父親」

朱孝天吐心聲：委屈老婆和我在一起　曝拒生孩子原因「遺憾沒能做父親」

國外女用「嘉明」製作飾品 訂單意外爆量年收竟破億

國外女用「嘉明」製作飾品 訂單意外爆量年收竟破億

鹿希派改編《真心換絕情》吳宗憲衝上台　父子合唱..他吐心聲：想要跟你道個歉

鹿希派改編《真心換絕情》吳宗憲衝上台　父子合唱..他吐心聲：想要跟你道個歉

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【新年到】毛孩的奇幻賀年

【新年到】毛孩的奇幻賀年

寵物王國賀歲優惠1/5-1/31全館滿3000折300，貓狗飼料用品棄舊兔新過好年～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面