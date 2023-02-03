2023兩岸民俗文化節福州開幕　20餘名馬祖民眾乘「小三通」參加

▲2023海峽兩岸民俗文化節。（圖／主辦單位提供）

記者蔡儀潔／台北報導

2023年海峽兩岸民俗文化節2日在福州梁厝特色歷史文化街區開幕。現場有20餘名馬祖民眾透過「小三通」航線來參加，此次是大陸鬆綁疫情封控後，首次有台灣民眾組團赴福州交流。

▲活動現場。（圖／主辦單位提供）

據悉，2023年海峽兩岸民俗文化節為期2天，主會場在福州，分會場在馬祖。啟動儀式上，連江縣縣長王忠銘通過連線為活動致祝詞。

本次活動共共設置7個功能模塊、23處功能點，囊括啟動儀式、舞台展演、手作集市、美食專區、街頭文化表演、三福主題展館、數字互動體驗、非遺直播購物、主題攝影展、燈謎有獎互動等版塊和內容，

其中，主會場設置了台灣民俗風情館，館內展出「兩岸同福之福馬二十四節氣展」，邀請台灣手工藝人展示絕活並與群眾互動交流，還有台灣手作產品展銷和線上直播帶貨，以及台灣青年歌手定時放送的主題音樂節目展演等。

此外，今年民俗節新增了數字民俗館版塊，通過「數字+電競」的形式，為傳統民俗注入數字新功能，亦開設了非遺線上購物版塊，從1月下旬啟動持續至活動兩天，通過電商平台和直播間帶貨兩種方式推介非遺好物。

▼ 活動人潮眾多。（圖／主辦單位提供）