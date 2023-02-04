　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

溪北六興宮黑面三媽元宵遶境起駕　2／16赴日本文化會香交流

▲▼ 新港鄉溪北六興宮會香交流文化活動起駕 。（圖／記者翁伊森攝）

▲▼ 新港鄉溪北六興宮會香交流文化活動起駕 。（圖／記者翁伊森攝）

記者翁伊森／嘉義報導

為賜福萬民保佑平安，嘉義縣溪北六興宮特舉辦「媽祖護安‧日興賜福」會香文化交流活動，4日上午縣長翁章梁、立委陳明文、主委江筱芃等各界民代、貴賓一同參與團拜典禮，接著起駕遶境六腳灣內地區，會香灣內娘媽堂、鳳山宮(駐駕安座)；2月5日起駕遶境六腳雙涵地區，會香雙涵保安宮，再至溪北村遶境回鑾。

▲▼ 新港鄉溪北六興宮會香交流文化活動起駕 。（圖／記者翁伊森攝）

▲▼ 嘉義縣長翁章梁、立委陳明文等人出席新港鄉溪北六興宮會香起駕典禮 。（圖／記者翁伊森攝）

翁章梁說明，六興宮黑面三媽2月16日至2月20日將前往日本橫濱市大天后宮、關聖帝君廟進行會香文化交流活動，期待媽祖賜福台灣與信徒一切平安、心想事成。

▲▼ 新港鄉溪北六興宮會香交流文化活動起駕 。（圖／記者翁伊森攝）

據傳笨港媽祖廟在洪水氾濫成災之後，大媽移奉新港奉天宮、二媽在北港朝天宮，最靈顯的三媽則由王得祿奉請至其溪北公館，俗稱「黑面三媽」；道光六年（1826）王得祿邀集溪北附近六庄，創建六興宮於其公館旁。

日治時期六興宮受明治三十九年（1906）震災而毀壞，江濟振、王順記及協事李烏沙、楊古、王振良、王振德等人聘請名匠陳應彬，並遷移至現址重興廟宇，分前後兩殿，三開間建築。

至戰後再由王貫先建三仙門，逐步增健深井兩廊，五門及兩旁廟室二棟十間，修建四座亭、正殿，新築輝宏金爐一座、正三媽聖景漁池、兩旁鐘鼓樓，擴建為七開間雕樑畫棟殿宇。

民國六十七年（1978）前後，由王明和、王聰明、王素瑩、王聰富、王聰義等兄妹五人，自王貫後代手中購買經營權，並還廟於民，由信徒成立六興宮管理委員會綜理廟務。

ET快訊
每天喝含糖飲料「罹癌機率增32％」　研究數據曝光
找到散布者了！外流陸軍性愛片「有明確對象」　軍方力挺提告
元宵節是「最強補財庫日」！命理師授「1絕招」：爽賺整年
快訊／台南十大傳奇台銀「抗議車」回歸才2天　又被拖吊了
男星遭控「跟劇組女演員上床」　女友心碎：他爛到不值得
南台灣衛星雲圖一片白　驚見「綠色2小點」！真相超美

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

蘭嶼女確診又罹腦炎　空勤負壓隔離艙後送轉診台東就醫

視察「行人友善」專案執法　謝國樑：重視維護行人安全

元宵節重頭戲台東炮炸寒單爺　超過20場今天登場

台東藝起樂陶陶！　中小師生陶藝作品展今開展

尷尬！蕭景田請辭滿月　朱立倫出席新春團拜...主委仍難產

新竹市「萬兔順利」元宵提燈受好評　明日北大公園限量發放

竹市「職涯試探暨技職教育寒假體驗營」　學童探索職涯性向

台東成功警分局元宵前夕期前約制　維護遶境活動圓滿遂行

溪北六興宮黑面三媽元宵遶境起駕　2／16赴日本文化會香交流

好「釋」又一樁　台東鳳梨釋迦外銷汶萊2／5啟航

許維恩挺4月孕肚「罩杯暴漲」　王家梁「行房改50天一次」上網查姿勢

宋達民力挺宋逸民！「開戰前教友」　未公開6影片曝：換我早翻臉

《黑暗榮耀》鄭星一合體劉在錫XD　讚宋慧喬演技：太瘋了！

駕駛為停車「亂移三角錐」！　私人土地變停車場地主氣炸

農場鴕鳥不捨客人離去　衝清水橋當路霸狂追車

7年未見！兒送餐獻驚喜　媽認出後激動摀眼痛哭

名車阿里山公路狂飆！　車輪操到變「風火輪」

薔薔「沒穿內褲」火辣現身！　爆氣懶理日本店家：我沒做錯事

營區性愛實戰外洩 女中尉求找兇手｜20230203 ET午間新聞

王思佳介紹7樓電梯獨棟豪宅　「缺點是難找人」：太大了XD

蘭嶼女確診又罹腦炎　空勤負壓隔離艙後送轉診台東就醫

視察「行人友善」專案執法　謝國樑：重視維護行人安全

元宵節重頭戲台東炮炸寒單爺　超過20場今天登場

台東藝起樂陶陶！　中小師生陶藝作品展今開展

尷尬！蕭景田請辭滿月　朱立倫出席新春團拜...主委仍難產

新竹市「萬兔順利」元宵提燈受好評　明日北大公園限量發放

竹市「職涯試探暨技職教育寒假體驗營」　學童探索職涯性向

台東成功警分局元宵前夕期前約制　維護遶境活動圓滿遂行

溪北六興宮黑面三媽元宵遶境起駕　2／16赴日本文化會香交流

好「釋」又一樁　台東鳳梨釋迦外銷汶萊2／5啟航

快訊／桃園補班日下班尖峰驚傳自來水爆管　7890戶停水！

想擊落中國間諜氣球？25年前早有先例　2戰機「狂射千彈」打不下來

蘭嶼女確診又罹腦炎　空勤負壓隔離艙後送轉診台東就醫

老公沒錢！婆婆買房「裝潢+家具全包辦」　新婚妻進屋崩潰了

視察「行人友善」專案執法　謝國樑：重視維護行人安全

吃蔬食分享愛！東森購物攜手慈濟推4款「共善美食」營收1%回饋公益

議員父賄選遭收押「胃食道逆流」申請就醫　法官打臉：常見小病

超強學霸！蔡佩軒考試前「狂玩手遊紓壓」　最後竟考上世界名校

含糖飲料恐增癌症死亡風險！每天喝1份「罹癌機率增32％」

找到散布者了！外流陸軍性愛片「已有明確對象」　軍方力挺提告

正妹大露背刮刮樂！白皙到腰尾　眼尖網友發現是她...IG也找到了

地方熱門新聞

全家2車出遊　爸媽回家才驚覺5歲兒不見了

新北區長剛上任　21位市區仕紳祝賀

2023桃園燈會楊梅富岡登場　人潮將湧現

捷運三鶯線彩虹通廊　打卡拍照新熱點

台南山上天后宮乞平安龜

情人節「跳樓」　半山夢工廠邀民眾高調示愛

南消中正分隊元宵猜燈謎、提燈DIY防火宣導

男子吸毒菸被逮警所過生日永生難忘

蘭潭音樂噴泉2/3起暫停演出

桃園威天宮忠義武財神　2/4日降靈團拜

南消與土耳其醫師交流再進化

視察北區安家實物銀行　蔡英文:讓有需要者得到照顧

極品特戰女兵私照流出！軍方回應了

彩券行傳尖叫　6同學刮中200萬+賓士

更多熱門

相關新聞

溪北六興宮正黑面三媽限定版額溫卡

溪北六興宮正黑面三媽限定版額溫卡

溪北六興宮主任委員江筱芃暨管理委員會，關心善男信女與莘莘學子，並發揮媽祖慈悲祐民的精神，特別製作正黑面三媽限定版的額溫檢測卡，贈送新港全鄉國中、國小附設幼兒園全體小朋友與教職員工，以安定人心，保祐善信吉祥安康，齊力共心守護學童健康。

關鍵字：

新港溪北六興宮交流會香

讀者迴響

熱門新聞

今10：42進入立春！3生肖不要外出

營區實戰片外流！　陸軍女中尉IG又開了

90K女友超完美　「唯獨1點」嚇到他不敢婚

全家2車出遊　爸媽回家才驚覺5歲兒不見了

24歲女偶像星谷梨里花全裸陳屍賓館！　脖子多處刀傷

鴨王「霆鋒」偷拍女客嘿咻　遭上腳鐐簽本票

鄰居通水管害樓下爆炸　9歲男童毀容

夫澎湖車禍亡　人妻查手機驚知「案件真相」

新建案一堆2房「客廳夾中間」！苦主：廚房才有採光

盯男友刪仍外流！他曝女軍官感情動向

快停用！這款「人工淚液」釀1死、5失明

即／嘉義秀泰影城傳墜樓！24歲女「雙腳變形」

NBA爆大規模衝突！5球員被趕出場

每人每晚786住飯店3天2夜免費吃早餐

傳奇大咖女星83歲過世！「死訊藏26天才外洩」

更多

最夯影音

更多
許維恩挺4月孕肚「罩杯暴漲」　王家梁「行房改50天一次」上網查姿勢

許維恩挺4月孕肚「罩杯暴漲」　王家梁「行房改50天一次」上網查姿勢
宋達民力挺宋逸民！「開戰前教友」　未公開6影片曝：換我早翻臉

宋達民力挺宋逸民！「開戰前教友」　未公開6影片曝：換我早翻臉

《黑暗榮耀》鄭星一合體劉在錫XD　讚宋慧喬演技：太瘋了！

《黑暗榮耀》鄭星一合體劉在錫XD　讚宋慧喬演技：太瘋了！

駕駛為停車「亂移三角錐」！　私人土地變停車場地主氣炸

駕駛為停車「亂移三角錐」！　私人土地變停車場地主氣炸

農場鴕鳥不捨客人離去　衝清水橋當路霸狂追車

農場鴕鳥不捨客人離去　衝清水橋當路霸狂追車

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【新年到】毛孩的奇幻賀年

【新年到】毛孩的奇幻賀年

寵物王國賀歲優惠1/5-1/31全館滿3000折300，貓狗飼料用品棄舊兔新過好年～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面