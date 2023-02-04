溪北六興宮黑面三媽元宵遶境起駕　2／16赴日本文化會香交流

▲▼ 新港鄉溪北六興宮會香交流文化活動起駕 。（圖／記者翁伊森攝）

記者翁伊森／嘉義報導

為賜福萬民保佑平安，嘉義縣溪北六興宮特舉辦「媽祖護安‧日興賜福」會香文化交流活動，4日上午縣長翁章梁、立委陳明文、主委江筱芃等各界民代、貴賓一同參與團拜典禮，接著起駕遶境六腳灣內地區，會香灣內娘媽堂、鳳山宮(駐駕安座)；2月5日起駕遶境六腳雙涵地區，會香雙涵保安宮，再至溪北村遶境回鑾。

▲▼ 嘉義縣長翁章梁、立委陳明文等人出席新港鄉溪北六興宮會香起駕典禮 。（圖／記者翁伊森攝）

翁章梁說明，六興宮黑面三媽2月16日至2月20日將前往日本橫濱市大天后宮、關聖帝君廟進行會香文化交流活動，期待媽祖賜福台灣與信徒一切平安、心想事成。

據傳笨港媽祖廟在洪水氾濫成災之後，大媽移奉新港奉天宮、二媽在北港朝天宮，最靈顯的三媽則由王得祿奉請至其溪北公館，俗稱「黑面三媽」；道光六年（1826）王得祿邀集溪北附近六庄，創建六興宮於其公館旁。

日治時期六興宮受明治三十九年（1906）震災而毀壞，江濟振、王順記及協事李烏沙、楊古、王振良、王振德等人聘請名匠陳應彬，並遷移至現址重興廟宇，分前後兩殿，三開間建築。

至戰後再由王貫先建三仙門，逐步增健深井兩廊，五門及兩旁廟室二棟十間，修建四座亭、正殿，新築輝宏金爐一座、正三媽聖景漁池、兩旁鐘鼓樓，擴建為七開間雕樑畫棟殿宇。

民國六十七年（1978）前後，由王明和、王聰明、王素瑩、王聰富、王聰義等兄妹五人，自王貫後代手中購買經營權，並還廟於民，由信徒成立六興宮管理委員會綜理廟務。