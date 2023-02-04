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簡舒培爆台灣燈會踩街局長放鳥　觀傳局：產發局長、主秘有出席

▲▼2023台灣燈會在台北，其中東區商圈的「光展區」除了可以看到大型兔兔燈飾作品，還特別規劃43件作品「藝術入店」。（圖／記者林育綾攝）

▲2023台灣燈會在台北，其中東區商圈的「光展區」除了可以看到大型兔兔燈飾作品，還特別規劃43件作品「藝術入店」。（圖／記者林育綾攝）

記者陳家祥／台北報導

台灣燈會將於明日正式登場，民進黨台北市議員簡舒培4日表示，有店家曾向她反應，觀傳局對「藝術入店」的宣傳不足，甚至觀傳局告知店家局長陳淑慧預計要踩街竟臨時放鳥。對此，觀傳局回應，籌備期間辦理多場媒體踩線團並安排局處長官說明，3日的踩線團赴東區商圈，產發局長陳俊安、商業處長高振源及觀傳局主秘蕭君杰皆有出席。

簡舒培4日透過臉書發文指出，有店家向她反應觀傳局對「藝術入店」的宣傳不足，很多民眾都以為藝術品是商家自己做的，因此在媒體報導後，觀傳局緊急聯絡當地里長邀集商家，並告知將由陳淑慧於昨日下午進行踩街，參訪「藝術入店」的店家。

豈料，3日陳淑慧竟然臨時放鳥，簡舒培砲轟，身為燈節主責單位首長竟放生市府同仁與媒體，不僅讓里長及滿心期待的商家們白跑一趟，還達不到任何的曝光效果，如此消極就是蔣萬安市府迎接暌違23年台灣燈節的態度。

觀傳局強調，為宣傳2023台灣燈會，籌備期間就決議辦理3場媒體踩線團，主動宣傳各展區亮點，並已於2月1、2、3日分別辦理未來展區、源展區以及光展區暨藝術入店媒體踩線團，增加媒體露出，接下來燈會期間也會持續加強宣傳。

觀傳局並表示，各場媒體踩線團皆依不同燈區主題，安排局處長官及燈飾設計者、設展藝術家協助說明；而3日的光展區踩線團地點位於東區商圈，由產發局長陳俊安、商業處長高振源及觀傳局主秘兼發言人蕭君杰陪同，與媒體、在地里長、店家互動熱絡，媒體也完整聆聽多位策展設計師親自介紹展出作品。

觀傳局進一步說明，2月1、2、3日皆分別有10家以上媒體（每日皆有20至40位平面、電子、廣播及網路媒體）到場採訪，媒體參與程度踴躍。

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