觀傳局長踩街竟放鳥　她轟北市府燈會宣傳「一團亂」：完全沒到位

▲台北市議員簡舒培 。（圖／記者劉昌松攝）

記者詹宜庭／台北報導

台灣燈會將於明日正式登場，民進黨台北市議員簡舒培4日表示，有店家曾向她反應，觀傳局對「藝術入店」的宣傳不足；對此，觀傳局緊急聯絡當地里長邀集商家，並告知將由觀傳局局長陳淑慧於昨日下午進行踩街。豈料，陳淑慧竟然臨時放鳥，讓她氣得大罵台北市長蔣萬安無法掌握狀況，台灣燈會的宣傳到現在一團混亂，完全沒到位。

簡舒培今天透過臉書發文指出，有店家向她反應觀傳局對「藝術入店」的宣傳不足，很多民眾都以為藝術品是商家自己做的，因此在媒體報導後，觀傳局緊急聯絡當地里長邀集商家，並告知將由陳淑慧於昨日下午進行踩街，參訪「藝術入店」的店家。

豈料，昨天陳淑慧竟然臨時放鳥 ，簡舒培砲轟，身為燈節主責單位首長竟放生市府同仁與媒體，不僅讓里長及滿心期待的商家們白跑一趟，還達不到任何的曝光效果，如此消極就是蔣萬安市府迎接暌違23年台灣燈節的態度。

「陳淑慧竟然放鳥台灣燈會『藝術入店』的踩街宣傳」，簡舒培說，台灣燈會睽違23年終於回到台北，如此盛大的慶典，北市府卻因宣傳不力飽受批評，其中特別在東區商區規劃的藝術入店，更是因宣傳不足，幾乎沒幾個人知道。「藝術入店」的設立初衷，就是希望透過與台灣燈會的結合來吸引人流，振興遭受疫情打擊的東區商圈，但藝術入店活動早在1月7日就已開跑，北市府卻幾乎沒有宣傳，更不用說帶動人氣和吸引人潮了。

簡舒培痛批，蔣萬安無法掌握狀況，而負責督導燈會的台北市副市長林奕華則拖到昨日才就任，直言「明天就是元宵節了，台灣燈會的宣傳到現在一團混亂，完全沒到位，這完全是因為林奕華未盡督導責任。」

簡舒培開嗆，蔣萬安參選市長時，「佛系」、「狀況外」、「蔣愣愣」稱號就已經不脛而走，現在面對台北市府第一場重大活動，居然還是處處掉鏈、螺絲掉滿地，令人不敢想像之後的市政情況會有多糟，「請蔣市長多用點心，為市府上緊發條，台北市已經不能再蹉跎四年了！」