美景一覽無遺！　台北市新增4處「觀光4K即時影像」

▲大直橋與河濱公園風景。（圖／台北市觀光傳播局提供）

記者江采蓁／綜合報導

為了拉近國內外遊客與臺北市的距離，臺北市政府觀光傳播局特別蒐集極具代表特色的景點，除了深受好評的「象山看台北」，今年更新增4處4K觀光即時影像「大稻埕碼頭、大佳河濱公園、碧山巖、劍潭山微風平台」，讓遊客能全天候觀賞線上即時美景。

民眾只要透過手機、平板或電腦，就能隨時隨地欣賞臺北市的日夜景色。除了先前登場享譽國際的「象山看臺北4K即時影像」，提供由南向北觀賞信義區及臺北101等指標性建築物景色外，觀傳局再新增「碧山巖4K即時影像」，提供從北向南觀賞臺北盆地在綠蔭環繞中的城市景色，更有「越夜越美麗」的百萬夜景，一網打盡北市各角度風景。

▲碧山巖夜景。（圖／台北市觀光傳播局提供）

至於「大稻埕」及「大佳河濱公園」即時影像則呈現出北市河濱水岸的自然景觀，遊客輕鬆漫步在夕陽西下的碼頭美景，以及親子同樂遊憩的河濱公園，民眾可隨時體會臺北市的清新自然及閒暇悠閒氛圍。

▲大稻埕碼頭美景。（圖／台北市觀光傳播局提供）

此外，本次新增的「劍潭山微風平台」4K即時影像，更能觀賞到近期完工、造型獨特的臺北表演藝術中心及士林地區的人文景觀特色，還可俯瞰劍潭捷運站及乘載旅客移動的捷運列車，將臺北市滿滿的活力及魅力盡收眼底。

目前國際各大先進城市皆陸續設置觀光即時影像，希望以無國界網路直播方式，將觀光影像服務帶給世界各地遊客，提供更深刻的線上即時體驗，觀傳局提供世界各地遊客即時透過網路欣賞北市燈火通明的繁華城市風貌，同時也有山光明媚、水色秀麗的自然景觀。

