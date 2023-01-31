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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

連勝文批梁文傑「不專業」　簡舒培揭梁文傑資歷：誰給你勇氣批評？

▲▼民進黨北市議員梁文傑6日受訪。（圖／記者陳家祥攝）

▲梁文傑入閣任陸委會副主委，引發外界討論。（圖／記者陳家祥攝）

記者江采蓁／綜合報導

新內閣完整名單29日出爐，前台北市議員梁文傑入閣擔任陸委會副主委，國民黨副主席連勝文就批評陸委會應找有經驗的，而不是找在臉書罵人或上政論節目胡扯亂扯。對此，台北市議員簡舒培就分析梁文傑的資歷，痛批「是誰給連勝文的勇氣？」，竟批評靠學識在政壇立足的梁文傑。

針對梁文傑入閣，連勝文30日受訪時批評，陸委會應找有經驗的，而不是找在臉書罵人或上政論節目胡扯亂扯，「扮演塔綠班角色的人，有辦法勝任陸委會這麼重要的工作嗎？」

對此，簡舒培也回擊，「靠家世走政治路的連大公子，竟批評靠學識在政壇立足的梁文傑『不具專業』？誰給連勝文這麼大的勇氣？」她分析梁文傑的資歷指出，梁文傑是台大政治系、政治研究所畢業，曾在民進黨中國事務部擔任研究專員、政策會副執行長等職務，是「民進黨中生代重要的政治頭腦」。

簡舒培提到，12年前，梁文傑參與地方政治服務而投入台北市議員選舉，但在擔任議員的12年來，他沒有放棄自己的專業，對於兩岸關係、中國狀況、國際狀況其實都有所掌握，公務之餘還翻譯了好幾本原文書，她大酸「加起來搞不好比連勝文這幾年看的書還多。」

簡舒培最後表示，連勝文和梁文傑最大的差別在於，梁文傑沒有連勝文的「家世」，而連勝文沒有梁文傑的「學識」，她痛批，「連大公子要嘴別人沒專業之前，是不是該照照鏡子、先刮刮自己的鬍子？」

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