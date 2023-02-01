藍營猛打「人格毁滅戰」？　簡舒培批國民黨：見不得台灣好

▲台北市議員簡舒培 。（圖／記者劉昌松攝）

記者詹宜庭／台北報導

行政院長陳建仁31日正式上任，不僅先前投書國際知名期刊《Cancer》所引發的「涉嫌抄襲」事件遭在野黨翻出，高端疫苗與中研院借調等爭議也備受討論。對此，民進黨台北市議員簡舒培1日表示，從拍板陳建仁組閣以來，國民黨從上到下對其內閣人事無所不用其極的造謠、抹黑，想用人格毀滅的方式來踐踏新內閣，以達其政治利益，痛批「從翁啟惠到陳建仁，為什麼國民黨見不得台灣好？」

簡舒培今日透過臉書發文表示，陳建仁是知名公衛學者，國內外相關獎項無數，對於台灣乃至國際社會的公共衛生都有相當程度的貢獻，SARS期間臨危受命擔任衛生署長，為台灣防疫能力打下良好基礎，卸任副總統後更放棄四年2300萬的卸任禮遇，回到中研院當院士，「這樣的陳建仁，國民黨居然還能說出戀棧貪財，甚至有人質疑他的研究成果是什麼？」

簡舒培批評，國民黨鋪天蓋地的抹黑攻擊，讓人想到昔日中研院院長翁啟惠，同樣因為國民黨的政治操作，硬生生弄個「浩鼎案」來抹滅其人格，即使最後「浩鼎案」無罪定讞，但對翁啟惠的傷害已然造成，看著翁啟惠近年在國際受到的讚譽，以及獲得諾貝爾化學獎提名，國民黨卻始終沒有對污衊台灣優秀人才說過一聲對不起。

簡舒培開嗆，從拍板陳建仁組閣以來，國民黨從上到下對陳建仁內閣人事無所不用其極的造謠、抹黑，想用人格毀滅的方式來踐踏新內閣，以達其政治利益，痛批「從翁啟惠到陳建仁，為什麼國民黨見不得台灣好？」

簡舒培表示，中廣董事長趙少康無所不用其極地踐踏陳建仁及其內閣人事，就是為了博取藍營民眾的讚賞，提高爭取藍營總統候選人的機會。國民黨不斷抹黑台灣優秀人才，對其進行人格毀滅式的人身攻擊，甚至不惜毀滅台灣產業，就是內心仍然是把自己當「殖民者」的心態，見不得台灣好，也見不得台灣人好。