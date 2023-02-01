　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

藍營猛打「人格毁滅戰」？　簡舒培批國民黨：見不得台灣好

▲▼台北市議員簡舒培到台北地檢署出庭 。（圖／記者劉昌松攝）

▲台北市議員簡舒培 。（圖／記者劉昌松攝）

記者詹宜庭／台北報導

行政院長陳建仁31日正式上任，不僅先前投書國際知名期刊《Cancer》所引發的「涉嫌抄襲」事件遭在野黨翻出，高端疫苗與中研院借調等爭議也備受討論。對此，民進黨台北市議員簡舒培1日表示，從拍板陳建仁組閣以來，國民黨從上到下對其內閣人事無所不用其極的造謠、抹黑，想用人格毀滅的方式來踐踏新內閣，以達其政治利益，痛批「從翁啟惠到陳建仁，為什麼國民黨見不得台灣好？」

簡舒培今日透過臉書發文表示，陳建仁是知名公衛學者，國內外相關獎項無數，對於台灣乃至國際社會的公共衛生都有相當程度的貢獻，SARS期間臨危受命擔任衛生署長，為台灣防疫能力打下良好基礎，卸任副總統後更放棄四年2300萬的卸任禮遇，回到中研院當院士，「這樣的陳建仁，國民黨居然還能說出戀棧貪財，甚至有人質疑他的研究成果是什麼？」

簡舒培批評，國民黨鋪天蓋地的抹黑攻擊，讓人想到昔日中研院院長翁啟惠，同樣因為國民黨的政治操作，硬生生弄個「浩鼎案」來抹滅其人格，即使最後「浩鼎案」無罪定讞，但對翁啟惠的傷害已然造成，看著翁啟惠近年在國際受到的讚譽，以及獲得諾貝爾化學獎提名，國民黨卻始終沒有對污衊台灣優秀人才說過一聲對不起。

簡舒培開嗆，從拍板陳建仁組閣以來，國民黨從上到下對陳建仁內閣人事無所不用其極的造謠、抹黑，想用人格毀滅的方式來踐踏新內閣，以達其政治利益，痛批「從翁啟惠到陳建仁，為什麼國民黨見不得台灣好？」

簡舒培表示，中廣董事長趙少康無所不用其極地踐踏陳建仁及其內閣人事，就是為了博取藍營民眾的讚賞，提高爭取藍營總統候選人的機會。國民黨不斷抹黑台灣優秀人才，對其進行人格毀滅式的人身攻擊，甚至不惜毀滅台灣產業，就是內心仍然是把自己當「殖民者」的心態，見不得台灣好，也見不得台灣人好。

ET快訊
快訊／林書豪宣布2/4抵台！　最快「這天」上場首秀
好市多1物特價！他狂搬15包「疊得比人高」　內行秒懂：爽賺
見職缺2關鍵字　他一驚「陶朱隱園徵保全？」薪資曝光
明起變天！　補班日「雨彈襲半個台灣」
李沛旭突PO全裸照！　下半身「爆青筋」全露出
台南夯店宣布「將周休5日」！　饕客哭：更難吃到了
1元多1件、買1送1！　麥當勞「超殺優惠券」一次看

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

要侯友宜大膽說「我要」　趙少康反對徵召：不要想等黃袍加身了！

梁文傑接陸委會副主委　國民黨起底曾赴澳門受招待：酒店保台？

蘇貞昌忍痛10天卸任馬上動手術　蔡英文囑咐北榮團隊妥善照顧

新官上任管碧玲　促「海洋三法」最速排入院會

陳建仁曝1400億特別預算規劃　「行政院絕不空白授權」

聖騎士成賴清德2024勁敵？　高嘉瑜：陳建仁參選機率不到0.00001%

「普發1萬！黨團馬上簽字」　國民黨團要陳建仁：勿用網軍

民進黨：國共聯手攻擊梁文傑　為私利鬥臭新內閣

藍營猛打「人格毁滅戰」？　簡舒培批國民黨：見不得台灣好

快訊／蘇貞昌內閣交接隔日驚傳住院　蔡英文趕忙探訪

日本媽分享剪瀏海妙招　用紙膠帶輔助簡易上手

綠燈仍不走？騎士看錯號誌 後車狂叭氣到破音：看上面

印尼外傭要回家鄉結婚　雇主全家不捨哭成一團

站牌旁用布表演魔術！　秒變出公車司機超配合

IVE登《RM》劉在錫遇天敵XD　請Rei發問..她秒喊：PASS！

朋友亂入旅遊團大合照　自在換位置完美融入XD

玩太嗨！３男列車到站睡死　友下車拍窗...見車開走笑翻

調皮爸模仿汪喘氣呼吸　哈士奇0表情看傻眼XD

正妹DJ幫伴奏遇「音準狂飄」　突被高音嚇！淡定表情忍不住

Sandy結婚1周年：謝謝你娶我！　帥尪「捧臉深吻2次」…全場超嗨

要侯友宜大膽說「我要」　趙少康反對徵召：不要想等黃袍加身了！

梁文傑接陸委會副主委　國民黨起底曾赴澳門受招待：酒店保台？

蘇貞昌忍痛10天卸任馬上動手術　蔡英文囑咐北榮團隊妥善照顧

新官上任管碧玲　促「海洋三法」最速排入院會

陳建仁曝1400億特別預算規劃　「行政院絕不空白授權」

聖騎士成賴清德2024勁敵？　高嘉瑜：陳建仁參選機率不到0.00001%

「普發1萬！黨團馬上簽字」　國民黨團要陳建仁：勿用網軍

民進黨：國共聯手攻擊梁文傑　為私利鬥臭新內閣

藍營猛打「人格毁滅戰」？　簡舒培批國民黨：見不得台灣好

快訊／蘇貞昌內閣交接隔日驚傳住院　蔡英文趕忙探訪

逾4成大學生選錯科系！牧羊人計畫舉辦32場講座「即起免費報名」

男大生凌晨詭異進出捷運站　副站長緊盯「你在幹嘛」抓偷拍

快訊／林書豪宣布2月4日抵台！　目標「這天」迎台灣職籃首秀

《灌籃高手》17天吸3億！安西教練公仔黃牛炒7倍　片商加碼福利

長榮董座看海運三個挑戰與應對　陽明董座看H2好轉沒太大疑慮

全球央行2022年狂買黃金　購金量1136噸創55年來新高

紅包來了！中華電信董事會通過　發放15,000元激勵獎金

機械車位壞了「卡在車廂怎麼辦？」　內行曝保命1招：最安全

瘋狗柴回歸！Doggo婕莉關鍵切後排秒殺C位　全場最高傷害連奪兩場MVP

快訊／台啤「內部升級」又一發　梁浩真SBL轉戰T1英熊

路面結冰！太滑煞不住　羊想吃草無奈直直溜走

政治熱門新聞

余正煌遭爆「考績乙」　調查局回應

快訊／蘇貞昌內閣交接隔日驚傳住院　蔡英文趕忙探訪

柯建銘：普發6000元「4月4日三讀」

國民黨喊加碼發現金1萬　陳建仁：應照顧弱勢團體

郭董參選露心跡　有意組非綠陣營

沒入閣是為幫賴清德打2024　潘孟安：早有默契

胡錫進稱3條件打贏台海戰爭　矢板明夫傻眼

快訊／宣布參選！徐巧芯自評「惡女」：神擋殺神、佛擋殺佛

蔡英文邀賴清德參加國安晨會　座位安排透玄機

蘇貞昌忍痛10天卸任馬上動手術　蔡英文囑咐北榮團隊妥善照顧

台灣燈會日文文法錯誤　連日人都看不懂

請鄭副院長直球對決！　他向鄭文燦提2問題：不要愧對桃園人

「忘掉高虹安、張善政」　他點出民進黨2024「翻身仗」關鍵

快訊／好早起！朝野立委立院報到搶頭香　他5點就到拿三連霸

更多熱門

相關新聞

民進黨：國共聯手攻擊梁文傑

民進黨：國共聯手攻擊梁文傑

尋求連任失利的台北市前議員梁文傑入閣擔任陸委會副主委，遭國民黨連日批評，對此，民進黨新聞部主任張志豪1日表示，從國民黨不斷猛攻梁文傑的行徑，令人質疑國共是否聯手鎖定特定閣員或熟稔處理兩岸事務的專家攻擊，甚至國共聯手用亂台掩護朝共團，尤其國民黨攻擊行政院長陳建仁及特定閣員，意在破壞台灣團結和諧，抹黑鬥臭新內閣，顯然都是為政黨私利的政治意圖。

徐巧芯曝費鴻泰曾說「可能交棒給妳」

徐巧芯曝費鴻泰曾說「可能交棒給妳」

陳建仁內閣只溫暖了同溫層

陳建仁內閣只溫暖了同溫層

陳建仁「借調」遭批　吳欣岱舉例狠酸：柯文哲那種才叫米蟲

陳建仁「借調」遭批　吳欣岱舉例狠酸：柯文哲那種才叫米蟲

快訊／徐巧芯宣布選立委「自認能贏」　費鴻泰：尊重但國民黨要團結

快訊／徐巧芯宣布選立委「自認能贏」　費鴻泰：尊重但國民黨要團結

關鍵字：

簡舒培陳建仁國民黨趙少康翁啟惠

讀者迴響

熱門新聞

男星「無套」愧疚道歉！網友反應一面倒

失戀看A片看到哭　一票妹子湧入安慰：我也是

前夫騙光積蓄！女星宣布下海陪酒

蛋糕吃到肥蒼蠅！2寶媽公審反遭酸

明晨是本周最冷！14縣市10°C↓

今晚轉雨！　「立春」下最大

乙武洋匡分手混血女友！　偕嫩妹同居

余正煌遭爆「考績乙」　調查局回應

計程車司機載到「輔大陳若儀」！6字曝長相

獨／好市多新卡曝光！　富邦新戶滿額送500元好多金

即／17縣市低溫特報　清晨下探11度

台人寧願出國！過來人揭拒國旅原因

《灌籃高手》票房破3億！真人版彩子現街頭

4生肖兔年衰爆！恐破財、小人迫害還爛桃花纏身

長照每個月要6萬元　26歲女崩潰：怎麼負擔

更多

最夯影音

更多
日本媽分享剪瀏海妙招　用紙膠帶輔助簡易上手

日本媽分享剪瀏海妙招　用紙膠帶輔助簡易上手
綠燈仍不走？騎士看錯號誌 後車狂叭氣到破音：看上面

綠燈仍不走？騎士看錯號誌 後車狂叭氣到破音：看上面

印尼外傭要回家鄉結婚　雇主全家不捨哭成一團

印尼外傭要回家鄉結婚　雇主全家不捨哭成一團

站牌旁用布表演魔術！　秒變出公車司機超配合

站牌旁用布表演魔術！　秒變出公車司機超配合

IVE登《RM》劉在錫遇天敵XD　請Rei發問..她秒喊：PASS！

IVE登《RM》劉在錫遇天敵XD　請Rei發問..她秒喊：PASS！

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【新年到】毛孩的奇幻賀年

【新年到】毛孩的奇幻賀年

寵物王國賀歲優惠1/5-1/31全館滿3000折300，貓狗飼料用品棄舊兔新過好年～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面