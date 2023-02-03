台灣燈會5日登場！創下這3項紀錄　「耗資近8億」迎接國際觀光客

▲台灣燈會主燈玉兔壯彩。（圖／台北市觀傳局提供）

記者袁茵／台北報導

睽違23年重回台北市舉辦的台灣燈會於2月1日試營運，2月5日正式登場，此次為交通部觀光局與台北市政府合作舉辦，也是前台北市長柯文哲、現任台北市長蔣萬安2位首長任內一同進行的大型活動，備受外界關注。盤點此次台灣燈會的亮點，包括史上最貴以外，也首創「城市型燈會」模式。

【耗資近8億史上最貴】

國民黨台北市議員秦慧珠表示，台北市為台灣燈會編列111年至112年跨年度5億預算，後來柯文哲將範圍由95公頃擴充到180公頃，去年編列了8494萬元追加預算做電力設施，使得北市燈會預算達到5億8494萬2000元。

▲前台北市長柯文哲、台北市長蔣萬安。（圖／記者湯興漢攝）

秦慧珠提及，中央交通部觀光局編列2億預算，合計7億8494萬2000元，此部分不含企業贊助經費，總預算高於2022高雄燈會的7.2億元預算，當時高雄市編列4.6億元，台北市比高雄市自編預算多了1.24億元，中央加台北市近8億預算，堪稱史上花費最高的台灣燈會，也是蔣萬安上任一個多月來，最大的執行能力考驗。

秦慧珠認為，2022年12月25日才就職的的蔣萬安、觀傳局長陳淑慧，一個多月裡只有「收尾」的時間，其他一切規劃、設計、發包、施工都在柯文哲任內，蔣萬安享受到燈會開展的媒體曝光，也得扛所有責任，燈會成功的指標除了招來多少人觀展外，更在於創造城市形象和商機，8億預算至少要乘以100倍，給北市商家增加800億的商機才行。

【首次城市型燈會】

台灣燈會為年度最大的元宵祈福慶典，更是疫情解封後的第一場國際大型活動，23年後重返燈會起點「台北」，不僅打造4大展區，更規劃12行政燈區，以「光源台北」為主題，將現代燈光科技遍布台北城，並以首座「城市型燈會」為規劃概念。

▲台灣燈會區域圖。（圖／台北市觀傳局提供）

北市觀傳局長陳淑慧日前表示，燈會透過台北捷運串起整個場域，從忠孝復興站、忠孝敦化站、國父紀念館站、捷運市政府站延伸至台北101站，串連東區及信義區，加入松山文創園區、國父紀念館、台北101等市區最繁華的商圈，展出300件以上的燈飾作品。

陳淑慧說明，以往燈會都是找一塊空地舉辦，在飲食上僅流動攤販提供美食，但這次身為台灣時尚潮流指標的北市東區，除了讓民眾賞燈以外，還可以購物血拼，加上東區本來就是美食一級戰區，不只有傳統小吃，還有米其林等高檔餐飲，可悠閒到店消費，而不只有在流動攤販上。

【解封後首場國際大型活動】

全球歷經3年的新冠肺炎後，各國開始陸續解封，陳淑慧認為，台灣開放邊境解封速度比周遭部分國家慢，所以國際觀光得超前部署，利用此次燈會的「開放型」優勢，與重要地標如台北101、國父紀念館做結合，形同「城市特有的明信片」，也讓國際看見台灣、台北，對國際行銷幫助大。

除此之外，台灣燈會橫跨5個捷運站，陳淑慧說，民眾除了欣賞燈會之外，還可以慢慢認識台北東區，並且來一場深度旅遊，有助於民眾對台北留下良好印象，當台灣燈會結束後可再回台北旅遊。

▼台灣燈會副燈。（圖／觀光局提供）