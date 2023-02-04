　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

蔡英文、賴清德私房書單都推「這本」　國際書展倒數2天：一起支持！

▲▼2023台北國際書展，讀字公民書區打造「讀字工地」。（圖／記者林育綾攝）

▲2023台北國際書展。（圖／記者林育綾攝）

實習記者李密／台北報導

2023台北國際書展於1月31日至2月5日於台北世貿一館盛大舉行，總統蔡英文、副總統賴清德3日分別在臉書分享推薦書單，鼓勵民眾逛書展、支持台灣創作。在蔡、賴的書單中，兩人皆推薦「矽島的危與機：半導體與地緣政治（國立陽明交通大學出版社）」，書中由具豐富經驗的半導體產業研究專家，帶領讀者回顧台灣半導體產業歷程，並剖析台灣如何延續半導體產業優勢，提升本土附加價值與提高長期競爭力。

▲▼2023台北國際書展，讀字公民書區打造「讀字工地」。（圖／記者林育綾攝）

▲2023台北國際書展。（圖／記者林育綾攝）

蔡英文、賴清德共同推薦的「矽島的危與機：半導體與地緣政治」一書，由DIGITIMES《電子時報》創辦人黃欽勇、DIGITIMES事業發展中心副總黃逸平共同創作，兩人曾帶領多項政府企業顧問研究專案計劃與亞洲供應鏈研究分析團隊。

書中回顧台灣半導體產業在台積電創辦人張忠謀、聯發科董事長蔡明介等人帶領下的變遷，並分析美國英特爾、韓國三星等企業的經營策略，也帶領讀者思考在現今美中衝突下，台灣半導體產業如何在競爭中延續半導體產業的既有優勢。

◎蔡英文推薦書單：

1.物見：四十八位物件的閱讀者，與他們所見的世界（遠足文化）
2.看得見的臺灣史．時間篇：30件文物裡的日常與非常（聯經、國立台灣歷史博物館）
3.隱形冠軍2.0：中堅企業面對地緣政治的務實佈局，擁抱生態系與永續成長的新策略（天下雜誌）
4.激流與倒影（時報）
5.巨震創生：九二一震災的風險分析與制度韌性（國立台灣大學出版中心）
6.鬼地方（鏡文學）
7.綠之歌-收集群風（臉譜）
8.漁夫和他的靈魂（聯經）
9.神明便利商店1（鏡文學）
10.《ati wawa 來吧！孩子——在春天的歌謠裡萌芽》跟著季節學習的阿美語繪本（TAMORAK母語共學園）
11.海權經濟大未來：國旗跟著貿易前進，掌控貨櫃運輸，軍備戰略，電纜數據及海底能源才能成為世界霸權（遠流）
12.矽島的危與機：半導體與地緣政治（國立陽明交通大學出版社）

▲▼蔡英文推薦2023書展叢書。（圖／翻攝自Facebook／蔡英文）

▲蔡英文推薦2023書展叢書。（圖／翻攝自Facebook／蔡英文）

◎賴清德推薦書單：

1.殘骸書（印刻）
2.矽島的危與機：半導體與地緣政治（國立陽明交通大學出版社）
3.沒口之河（春山）
4.來自清水的孩子（慢工文化）
5.他還年輕（洪範）
6.Ari 帶著問號往前走（聯經）

▲▼賴清德推薦2023書展叢書。（圖／翻攝自Facebook／賴清德）

▲賴清德推薦2023書展叢書。（圖／翻攝自Facebook／賴清德）

《2023台北國際書展展覽資訊》
● 2023.1.31（二）-2.5（日）每日10:00-18:00
● 2023.2.3-4（五、六）延長至22:00
地點：台北世界貿易中心展覽一館

ET快訊
班上人氣王！12歲童陪媽打羽球先回家被撞死　校方悲痛不捨
快訊／花博塞爆了！　上萬人圍城搶入場
12歲男童過馬路被撞飛　搶救2小時！家屬忍痛放棄急救
童顏巨乳始祖是她！　消失13年「驚人變化」曝光
LIVE／極樂軍營女中尉又開IG刪光留言　女偶像全裸陳屍旅館
快訊／NBA爆大規模衝突！　多人倒地
HONDA全新跨界休旅被捕獲！　不到80萬

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

簡舒培爆台灣燈會踩街局長放鳥　觀傳局：產發局長、主秘有出席

拒當彼此副手？侯友宜曝與郭台銘聯繫內容　「常談經濟產業合作」

朱立倫「侯是國民黨最強母雞」　侯友宜：謝謝大家關心新北

麥卡錫稱暫無訪台計畫　陳建仁：尊重他的決定

傳藍委連署挺選總統　侯友宜：為新北做事才是要做的事

反嗆劉世芳「翁達瑞水準」　王鴻薇：說我抄襲她提案簡直可笑

蔡英文、賴清德私房書單都推「這本」　喊話：一起來逛國際書展

首辦IG粉絲快破萬！　陳建仁「努力學習中」：想與年輕人溝通

牛煦庭重批藍袍　羅智強力薦他轉戰桃園第一選區立委

「2024侯友宜、郭台銘只會出一人」　徐巧芯曝：兩位自己會協調

許維恩挺4月孕肚「罩杯暴漲」　王家梁「行房改50天一次」上網查姿勢

《黑暗榮耀》鄭星一合體劉在錫XD　讚宋慧喬演技：太瘋了！

宋達民力挺宋逸民！「開戰前教友」　未公開6影片曝：換我早翻臉

農場鴕鳥不捨客人離去　衝清水橋當路霸狂追車

駕駛為停車「亂移三角錐」！　私人土地變停車場地主氣炸

名車阿里山公路狂飆！　車輪操到變「風火輪」

薔薔「沒穿內褲」火辣現身！　爆氣懶理日本店家：我沒做錯事

營區性愛實戰外洩 女中尉求找兇手｜20230203 ET午間新聞

王思佳介紹7樓電梯獨棟豪宅　「缺點是難找人」：太大了XD

全家戶頭剩500...母跟2兒陳屍家中一個月　鄰送加菜金驚揭悲劇

簡舒培爆台灣燈會踩街局長放鳥　觀傳局：產發局長、主秘有出席

拒當彼此副手？侯友宜曝與郭台銘聯繫內容　「常談經濟產業合作」

朱立倫「侯是國民黨最強母雞」　侯友宜：謝謝大家關心新北

麥卡錫稱暫無訪台計畫　陳建仁：尊重他的決定

傳藍委連署挺選總統　侯友宜：為新北做事才是要做的事

反嗆劉世芳「翁達瑞水準」　王鴻薇：說我抄襲她提案簡直可笑

蔡英文、賴清德私房書單都推「這本」　喊話：一起來逛國際書展

首辦IG粉絲快破萬！　陳建仁「努力學習中」：想與年輕人溝通

牛煦庭重批藍袍　羅智強力薦他轉戰桃園第一選區立委

「2024侯友宜、郭台銘只會出一人」　徐巧芯曝：兩位自己會協調

兔年終結單身最強機會來了　元宵節桃花催落去「這時間拜最有效」

花7個月整修18年起家厝！他揭「租金價位」　網見照讚：房東很可以

LV錶盤上演太空探險動態秀　伴隨教堂鐘聲三問聽覺、視覺雙享受

陳琮勛／阿霞飯店鬧雙胞？談商標侵權界線

夫澎湖車禍亡！人妻淚崩處理後事　手機驚見「帶小三遊台全紀錄」

150萬元存款「All in 00878」賺頭期款！過來人再推1招：躺著賺

海外職缺持續成長　貿協國企班助增關鍵能力提升薪資

今10：42進入兔年！之前出生寶寶都屬虎　專家：生肖判斷看「這天」

小6童陪媽打羽球先回家...遭撞飛不治　班上人氣王！校方悲痛不捨

最快今飄走！中國間諜氣球可能路徑曝光　美警察：大家看到別開槍

政治熱門新聞

陸軍八軍團情侶私密片瘋傳　當事人已備案：正式採取法律行動

曹興誠助選22天拿身分證　徐巧芯酸

快訊／自證！林奕華繳回2月剩餘薪資收據曝光

1原因郭台銘、侯友宜2024搭檔機率低

觀傳局長踩街竟放鳥　她轟北市府燈會宣傳「一團亂」：完全沒到位

2024柯文哲遇棄保？　沈富雄評總統大選民調：「他」穩贏

印度大亨澄清詐欺指控　亞洲首富換人

左酸王鴻薇、右嗆林奕華！高嘉瑜批國民黨沒人才

時機敏感！蕭美琴近期公務返國　外交部：正常外交工作一環

「徐巧芯大戰費鴻泰」誰贏？　沈富雄驚人預言結局

「2024侯友宜、郭台銘只會出一人」　徐巧芯曝：兩位自己會協調

「蔡賴」主張不一樣？　郭正亮斷言：賴清德「講這句」一定落選

台灣燈會將登場！創下這3項紀錄

牛煦庭重批藍袍　羅智強力薦他轉戰桃園第一選區立委

更多熱門

相關新聞

吃麵巧遇「野生賴清德」？網笑翻：王必勝吧

吃麵巧遇「野生賴清德」？網笑翻：王必勝吧

出去覓食意外遇到大人物？一名網友表示，最近出門用餐，結果抬頭看到一名穿著綠色外套、留著中分髮型的男子，越看越眼熟，發現對方意外撞臉副總統賴清德，忍不住笑說「連外套都很對味」。不少人看到照片後紛紛笑說「副總統好」，也有人認為「王必勝吧」。

時機敏感！蕭美琴近期公務返國　外交部：正常外交工作一環

時機敏感！蕭美琴近期公務返國　外交部：正常外交工作一環

網路聲量被陳建仁超車！　賴清德2024總統選舉「兩大隱憂」曝光

網路聲量被陳建仁超車！　賴清德2024總統選舉「兩大隱憂」曝光

國民黨：賴清德輔選起手式惡質負面

國民黨：賴清德輔選起手式惡質負面

蔡英文稱願與北京對話　朱立倫：別說一套做一套

蔡英文稱願與北京對話　朱立倫：別說一套做一套

關鍵字：

蔡英文賴清德

讀者迴響

熱門新聞

今10：42進入立春！3生肖不要外出

營區實戰片外流！　陸軍女中尉IG又開了

全家2車出遊　爸媽回家才驚覺5歲兒不見了

鄰居通水管害樓下爆炸　9歲男童毀容

24歲女偶像星谷梨里花全裸陳屍賓館！　脖子多處刀傷

盯男友刪仍外流！他曝女軍官感情動向

鴨王「霆鋒」偷拍女客嘿咻　遭上腳鐐簽本票

快停用！這款「人工淚液」釀1死、5失明

AV女優「鼻斷頭骨折」　生涯恐毀

傳奇大咖女星83歲過世！「死訊藏26天才外洩」

新建案一堆2房「客廳夾中間」！苦主：廚房才有採光

李榮浩不藏了「終於宣布喜訊」：好想哭

每人每晚786住飯店3天2夜免費吃早餐

陸軍女中尉IG持續漲粉　不到4hrs暴增1.5萬人

保全撿屍女住戶　1原因賠25萬仍要關

更多

最夯影音

更多
許維恩挺4月孕肚「罩杯暴漲」　王家梁「行房改50天一次」上網查姿勢

許維恩挺4月孕肚「罩杯暴漲」　王家梁「行房改50天一次」上網查姿勢
《黑暗榮耀》鄭星一合體劉在錫XD　讚宋慧喬演技：太瘋了！

《黑暗榮耀》鄭星一合體劉在錫XD　讚宋慧喬演技：太瘋了！

宋達民力挺宋逸民！「開戰前教友」　未公開6影片曝：換我早翻臉

宋達民力挺宋逸民！「開戰前教友」　未公開6影片曝：換我早翻臉

農場鴕鳥不捨客人離去　衝清水橋當路霸狂追車

農場鴕鳥不捨客人離去　衝清水橋當路霸狂追車

駕駛為停車「亂移三角錐」！　私人土地變停車場地主氣炸

駕駛為停車「亂移三角錐」！　私人土地變停車場地主氣炸

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【新年到】毛孩的奇幻賀年

【新年到】毛孩的奇幻賀年

寵物王國賀歲優惠1/5-1/31全館滿3000折300，貓狗飼料用品棄舊兔新過好年～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面