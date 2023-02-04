蔡英文、賴清德私房書單都推「這本」　喊話：一起來逛國際書展

▲2023台北國際書展。（圖／記者林育綾攝）



實習記者李密／台北報導

2023台北國際書展於1月31日至2月5日於台北世貿一館盛大舉行，總統蔡英文、副總統賴清德3日分別在臉書分享推薦書單，鼓勵民眾逛書展、支持台灣創作。在蔡、賴的書單中，兩人皆推薦「矽島的危與機：半導體與地緣政治（國立陽明交通大學出版社）」，書中由具豐富經驗的半導體產業研究專家，帶領讀者回顧台灣半導體產業歷程，並剖析台灣如何延續半導體產業優勢，提升本土附加價值與提高長期競爭力。

▲2023台北國際書展。（圖／記者林育綾攝）



蔡英文、賴清德共同推薦的「矽島的危與機：半導體與地緣政治」一書，由DIGITIMES《電子時報》創辦人黃欽勇、DIGITIMES事業發展中心副總黃逸平共同創作，兩人曾帶領多項政府企業顧問研究專案計劃與亞洲供應鏈研究分析團隊。

書中回顧台灣半導體產業在台積電創辦人張忠謀、聯發科董事長蔡明介等人帶領下的變遷，並分析美國英特爾、韓國三星等企業的經營策略，也帶領讀者思考在現今美中衝突下，台灣半導體產業如何在競爭中延續半導體產業的既有優勢。



◎蔡英文推薦書單：

1.物見：四十八位物件的閱讀者，與他們所見的世界（遠足文化）

2.看得見的臺灣史．時間篇：30件文物裡的日常與非常（聯經、國立台灣歷史博物館）

3.隱形冠軍2.0：中堅企業面對地緣政治的務實佈局，擁抱生態系與永續成長的新策略（天下雜誌）

4.激流與倒影（時報）

5.巨震創生：九二一震災的風險分析與制度韌性（國立台灣大學出版中心）

6.鬼地方（鏡文學）

7.綠之歌-收集群風（臉譜）

8.漁夫和他的靈魂（聯經）

9.神明便利商店1（鏡文學）

10.《ati wawa 來吧！孩子——在春天的歌謠裡萌芽》跟著季節學習的阿美語繪本（TAMORAK母語共學園）

11.海權經濟大未來：國旗跟著貿易前進，掌控貨櫃運輸，軍備戰略，電纜數據及海底能源才能成為世界霸權（遠流）

12.矽島的危與機：半導體與地緣政治（國立陽明交通大學出版社）

▲蔡英文推薦2023書展叢書。（圖／翻攝自Facebook／蔡英文）

◎賴清德推薦書單：

1.殘骸書（印刻）

2.矽島的危與機：半導體與地緣政治（國立陽明交通大學出版社）

3.沒口之河（春山）

4.來自清水的孩子（慢工文化）

5.他還年輕（洪範）

6.Ari 帶著問號往前走（聯經）

▲賴清德推薦2023書展叢書。（圖／翻攝自Facebook／賴清德）



《2023台北國際書展展覽資訊》

● 2023.1.31（二）-2.5（日）每日10:00-18:00

● 2023.2.3-4（五、六）延長至22:00

地點：台北世界貿易中心展覽一館