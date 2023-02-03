黃建嘉批林明溱「非好縣長」　國民黨：賴清德輔選起手式惡質負面

▲林明溱。（資料照／記者李毓康攝）

記者蘇晏男／台北報導

針對民進黨副秘書長黃建嘉今（3日）批國民黨南投立委補選參選人林明溱「不是一個好縣長、未來更不會是好立委」等語，國民黨副發言人呂謦煒回應，不樂見民進黨主席賴清德的輔選起手式就是惡質負面選戰手法，從台北黨中央到南投輔選的黃建嘉，大概也不了解林明溱曾獲五星縣長肯定、在南投縣長和立委任內民意支持度都居高不下的事實。

呂謦煒指出，林明溱自台灣省政府建設廳技士的基層做起，歷任集集鎮長、南投縣議員、立法委員、南投縣長等職，擁有完整政治歷練，他在縣長任內八年，推動多項重大建設並辦理全國矚目的活動，成功將「世界茶業博覽會」推向國際，促進四大產業園區及福興溫泉的開發成功。

呂謦煒再指，林明溱宣布參選立委後更提出幫助全國14萬名鄰長修法增每月1000元服務費的政見，這都跟他長期在南投耕耘，在第一線了解在地民眾需求，同時具有完整的政治歷練與專業的做事能力有關。

呂謦煒強調，林明溱更曾在109年獲得「五星級縣長」殊榮，相信南投民眾能清楚判斷林明溱是否是個好縣長、好立委，不需要民進黨中央下來輔選、不解在地情況的黃建嘉代為判斷；至於黃建嘉對林明溱的其他質疑，都是縣長選舉時的老調重提，都已接受各方及民意檢驗過，毫無新意，南投選民也早已看膩了負面口水戰。

呂謦煒說，國民黨雖然沒有民進黨如此豐厚的資源與龐大的能量，但相信在全黨團結一致，堅守「走對的路，提對的人，無私無我團結一致」的精神之下，獲得南投縣民充分肯定的林明溱，必定能繼續進到立法院為南投縣民服務、打拚。