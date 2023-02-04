吃麵巧遇野生賴清德？他驚「連外套都對味」　網笑翻：是王必勝吧

▲男子撞臉賴清德。（圖／翻攝自路上觀察學院、記者林敬旻攝）

記者朱祖儀／綜合報導

出去覓食意外遇到大人物？一名網友表示，最近出門用餐，結果抬頭看到一名穿著綠色外套、留著中分髮型的男子，越看越眼熟，發現對方意外撞臉副總統賴清德，忍不住笑說「連外套都很對味」。不少人看到照片後紛紛笑說「副總統好」，也有人認為「王必勝吧」。

原PO在臉書社團「路上觀察學院」表示，「吃麵巧遇…連外套也很對味」，原來是他最近出門用餐的時候，遇到一名長得很像賴清德的中年男子。從照片中看到，一名男子站在麵攤旁邊，留著一頭賴清德的招牌中分髮型，還剛好穿著綠色的外套，不仔細看真的會以為巧遇副總統。

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照片曝光隨即吸引超過5千人點讚，笑說「原PO代替龍介仙監督你」、「副總統好」、「公德院長」、「賴副總統親民態度與民眾一同排隊吃美食」、「隨扈怎麼沒在旁邊」、「看到賴先生，害我都好想看他再吃一次帶皮香蕉沾醬油哈哈哈」、「買完麵之後不付錢，跟老闆說就當作功德台灣」、「你有line清德嗎」、「賴清德旁邊怎麼都沒人保護啊」、「謝龍介一生監督的人」、「他去的是功德麵館嗎」。

還有人發現那名男子也和其他名人撞臉，「荒木飛呂彥？」「是魷魚遊戲的流氓欸」、「這是王必勝吧」、「這個髮型有像荒木老師欸」、「王必勝（髮型）」、「只是正浩哥換髮型」。

▼其他網友指出，男子和其他名人也長很像。（圖／翻攝自路上觀察學院）