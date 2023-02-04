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捷運電子看板當機...出現「WindowsXP」！網一片驚呼：還在用？

▲▼捷運電子看板當機，竟是Windows XP型號。（圖／翻攝自Facebook／路上觀察學院）

▲一名網友在捷運站驚見電子看板跑出Windows XP開機畫面，意外勾起網友懷念。（圖／翻攝自Facebook／路上觀察學院）

實習記者林郁婷／綜合報導

一名網友在搭乘捷運時，看到顯示捷運資訊的電子看板竟然播到「當機」，畫面停在重新開機狀態，並跑出微軟Windows XP字樣，讓他覺得稀奇於是拍下畫面，沒想到意外引發網友驚呼好懷念，甚至有人對於這個型號還在感到訝異，引發許多討論。

一名網友在臉書社團「路上觀察學院」發文表示，「捷運乘車資訊系統播到當機」，並曬出一張照片，只見照片中電子看板畫面顯示Windows XP正在重新開機。

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不少網友驚訝得直呼，「我的天！竟然是windows XP」、「xp再戰10年」、「還在XP？」、「是XP耶！」、「懷念的xp」、「我也還在用xp」、「XP是永遠的神」、「上次去澄清湖棒球場看球賽，發現他們控制大螢幕的電腦也是XP」、「有些ATM也還在用！」、「其實有很多中小企業或者集團內部，都還是用XP在跑自己公司開發的軟體。」甚至有網友表示「我公司只有一台電腦～還在用 Win 98~」讓其他網友讚嘆「博物館級的！」

也有知情網友解釋，「穩定的系統通常不會再升級，美軍的戰艦上面還有win95呢」、「穩定比較重要」、「其實只要系統沒有對外，不要增加太多新軟體，有沒有更新也沒什麼影響」。

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關鍵字：

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