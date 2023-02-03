上班人潮中！台中捷運站驚見嘔吐噴泉　男醉倒旅客圍觀...警助送醫

▲男子徹夜飲酒，隔日早晨返家時在捷運站內吐了一地。（圖／捷運警察隊提供）

記者白珈陽／台中報導

台中市1名男子通宵喝酒，2日上午7時許搭捷運返家，因不勝酒力，於捷運高鐵台中站內的樓梯吐了滿地，引起不少旅客圍觀。捷警與站務人員發現後立刻上前幫忙，並協助男子就醫，男子家屬對其脫序行為感到抱歉，同時向捷警表示感謝。

台中市政府警局捷運警察隊表示，第一分隊警員曾俊銘、黃裕翔，2日上午7時55分，接獲台中捷運行控中心通報，稱捷運高鐵站內有1名民眾癱倒在地需要協助。

警方到場發現，1名年約30歲的男子身上散發出濃厚酒味，向其詢問後得知，男子徹夜飲酒，欲搭乘捷運返家，卻因不勝酒力在捷運站內的樓梯嘔吐。由於當時已有候車旅客駐足圍觀，捷警遂進行人流疏導，並引導救護人員查看男子情形，隨後與站務人員將男子護送搭乘救護車就醫。

▲捷警協助男子送醫。（圖／捷運警察隊提供）

捷警事後主動聯繫男子家屬關心慰問，家屬說男子沒有大礙，在醫院休息，感謝捷警及站務人員的協助，並對男子脫序行為感到非常抱歉，再次向捷警的主動關心表達感謝。

捷運警察隊呼籲，民眾若在飲酒後欲搭乘大眾捷運時，宜先謹慎評估自身體力及精神狀況，尤其捷運系統內多設有手扶梯、階梯，有高度落差之情形，為確保自身安全並避免造成其他旅客困擾，飲酒後建議可由親友陪同搭乘捷運，另外，若民眾有看見他人需協助之情形，可即時向捷運警察、站務人員、保全反映，或於車廂中可按壓緊急對講機求助，捷警獲報後將迅速到場處理，以確保旅客安心搭乘。