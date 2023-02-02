阿嬤覺得你冷！祖孫暖心照被讚爆　網笑：這件可穿到18歲

▲小小男童穿著超大件羽絨外套走在路上，引發網友討論。（圖／翻攝自Facebook／路上觀察學院）



實習記者林郁婷／綜合報導

有種冷叫阿嬤覺得你冷！有網友貼出一張暖心照片，一名小小男童穿著大件羽絨外套，戴上帽子整個人快被蓋住，只剩2隻腳在地上走，雖然不合身但看上去很暖和，後面還跟著一位穿紅背心、滿頭花白頭髮的阿嬤，正從背後抓著男孩的衣服，像是防止他走到車道，畫面非常溫馨；不少網友看了也笑喊「這件可以穿到18歲」、「可愛，還可以防摔。」

原PO今（2）日在社團「路上觀察學院」分享一張照片，且加註2個的愛心，只見照片中小男孩穿著寬大的銀色羽絨服，長度直接蓋過他的腿，只露出2隻小腳，袖子長度也過長，就算已經捲起一些，還是無法看到手，再加上戴著帽子和口罩，整個人只能看到眼睛和額頭，看起來真的非常保暖；而男孩身後還跟著一名身穿紅衣、紅背心的阿嬤，下身是運動褲配拖鞋，正從後面抓著小男孩的羽絨外套，像是要防止他亂跑。

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照片一出，短短不到3小時，即引來逾5500人按讚，不少網友都被溫暖了，「古椎，或多或少還可以防摔」、「太可愛了吧！」、「阿嬤的愛」、「有種三太子的既視感」、「差點以為是外套幽靈」、「我以為台灣有企鵝」、「行動球球」、「阿嬤也懂買oversize」；還有網友說，「這件可以穿到18歲」、「省錢，褲子都不用買了」。

也有部分網友注意到阿嬤和男孩走的不是人行道，「台灣特有辛酸畫面，沒有人行道」、「白線以內都被停車了」、「只能走在車道上，悲哀。被撞了還要被說三寶」。

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