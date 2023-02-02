公廁面紙販賣機遭塞「超狠1物」　4.6萬人笑翻：是菩薩

▲公廁面紙販賣機被塞1物，網友讚根本菩薩。（圖／翻攝自Facebook／路上觀察學院）



實習記者林郁婷／綜合報導

民眾出門遇內急上公廁時，若發現公廁沒有衛生紙自己又沒帶，這時就需要另外投幣購買，不過一名網友就分享近日在公廁看到的有趣景象，公只見面紙販賣機出口處被塞了「1物品」，讓他笑稱是在「擋人財路」，引來4.6萬人按讚，不少網友誇稱那個人根本「人間菩薩」。

原PO在臉書社團「路上觀察學院」發文，並曬出一張公廁中面紙販賣機的照片，照片中只見出口處被塞了一包「抽取式衛生紙」，看上去像是剛開封的樣子，不知道哪位好心人放的，就這樣免費讓人使用，讓原PO忍不住笑喊「擋人財路」。

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▲出口處放了一包衛生紙。（圖／翻攝自Facebook／路上觀察學院）



貼文一出，不少網友紛紛為這名善心人的做法點讚，「根本人間菩薩」、「好人一生平安」、「根本人間菩薩」、「這個功德無量了吧」、「不是每個英雄都披著披風」、「有沒有想過，其實是有人要買卻發現賣完了，為了不讓其他人跟他一樣屎在滾卻沒有紙用，而做的慈悲之事」。

也有網友分享自己的經驗，「我真的有做過欸，隔天到原來的公園看，變成另一包了！因為那時候急要廁所直接從車上拿一包下車，又拿著一包回去感覺怪怪的，我就把那包塞在那個洞口，感覺在斷人家生意。」

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