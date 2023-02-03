內容9成像！綠委也曾提砍卸任元首禮遇　酸王鴻薇：謝謝賞識

▲劉世芳、王鴻薇提案對比。（圖／翻攝劉世芳臉書，點圖放大）



記者杜冠霖／台北報導

國民黨立委王鴻薇3日表示，將提案降低正副總統卸任禮遇金至7.5萬，要讓行政院長陳建仁「求仁得仁」。而民進黨立委劉世芳過去也曾提出相同法案，比對兩人提案文字，除名字、金額以外幾乎一樣，劉世芳表示，謝謝王鴻薇賞識，但當年是因國民黨杯葛未通過，王鴻薇應先徵詢黨內意見。

王鴻薇表示，現行卸任總統、副總統禮遇條例，總統部分是按月致送25萬元禮遇金，她則要將此調降至7.5萬元，符合陳建仁所說的；而卸任副總統則為按月致送18萬元禮遇金，她同樣要調成7.5萬元。王也說，劉世芳也曾提案是降至8萬元，「我也可以接受」。

媒體詢問王鴻薇，是否事前有跟國民黨或國民黨團的大老說明過？王回應，一旦做這個提案，她就認為一致適用，不過她尚未跟黨團的資深立委報告過，但會爭取其支持。

對此，劉世芳表示，事實上，當年審查法案時，無論是在委員會審查或是政黨協商階段，都在時任國民黨立院黨團書記長的王育敏在內的多位國民黨立委杯葛下，使修正條例因屆期不連續功虧一簣、無法順利三讀。

劉世芳建議，王鴻薇如果真要以禮遇金抹黑陳建仁院長，要先徵詢黨內意見，尤其拼命捍衛的前委員王育敏，畢竟當年反對本案的可是國民黨。也建議王鴻薇還是多把力氣放在人民在意的法案上，才不會辜負人民的託付，也不枉台北市犧牲一席議員。

對於提案內容，劉世芳表示，看了王委員的提案文字之後，發現除了金額與少數用字以外，幾乎如出一轍，「無論如何，謝謝王委員的賞識與借鑒呢！」